Mulher de Marcola diz que foi assaltada e que criminosos devolveram celular e dinheiro por Pix após descobrirem seu nome Em uma conversa por telefone na Penitenciária Federal de Brasília, Cynthia Willians Herbas Camacho conta que bandidos devolveram dinheiro e celular ao descobrirem que se tratava da mulher de um dos maiores criminosos do Brasil. Por Fantástico

15/08/2022 09h12 Atualizado 15/08/2022

Mesmo atrás das grades, Marcola é temido por criminosos fora da cadeia

O Fantástico mostrou como a Polícia Federal frustrou o plano de um dos maiores criminosos do Brasil, que montou uma extensa rede de apoio envolvendo detentos do bando e advogados . Tudo elaborado a partir de conversas em código, na Penitenciária de Brasília .

Imagens mostram Marco Willians Herbas Camacho – o Marcola – conversando pelo telefone com a mulher Cynthia e um dos filhos do casal, de 13 anos, na Penitenciária Federal de Brasília , no dia 3 de novembro de 2021. A mulher do líder da maior organização criminosa paulista, que atua dentro e fora dos presídios, conta que foi assaltada .

Cynthia : Roubaram o celular e transferiram dinheiro.

Marcola : Foi aonde isso aí?

Cynthia : Na Marginal. Via expressa. Era trânsito, parou. Tomei um susto tão grande, demorei uns segundos pra voltar ao normal.

Mas Cynthia diz que logo os assaltantes tomaram uma atitude inusitada.

Cynthia : Aí devolveram porque viram meu nome. Que era seu nome. Cynthia Willians Herbas Camacho. Mandaram entregar lá no salão. Devolveram o celular e o dinheiro do Pix.

Marcola : P***. Eu não acredito. Mas você sabe que ali, exatamente na Marginal, tem… Eu sou muito conhecido.

Mesmo atrás das grades, condenado a 342 anos de prisão, Marcola é um homem temido . Foi na cadeia, onde entrou pela primeira vez com 18 anos, que ele se consolidou como o nome forte do grupo.

«O Marcola já respondeu por crimes de roubo, de roubo qualificado, de roubo a banco. Já respondeu por tráfico. Responde e respondeu por homicídio também. Por liderar a organização criminosa paulista. E tem condenação também por estar envolvido em plano de morte de autoridades aqui no estado de São Paulo», diz o promotor do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado / SP, Lincoln Gakiya.

Para a esposa, Marcola admite:

Marcola : Enquanto eu tiver vida, tiver respirando, você pode ter certeza que eu vou tá lutando pra sair daqui, entendeu?

Cynthia : Então tá bom, é isso que eu queria escutar de você.

Marcola : É que eu não posso falar um monte de coisa aqui, mas minha vida é lutar pra sair daqui.

Veja a reportagem completa:

Áudios e vídeos revelam como os criminosos mais perigosos do Brasil pretendiam escapar de presídios

