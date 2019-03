Mulher com 96% do corpo queimado após acidente de autocarro torna-se modelo – Mundo – Correio da Manhã

Entornointeligente.com /

Uma mulher que sobreviveu a 96% de queimaduras na sequência de um acidente de autocarro em Wrexham, no País de Gales, há cerca de seis anos, tornou-se modelo da marca Avon. Segundo avança o jornal britânico Metro , Catrin Pugh apenas não ficou queimada nas plantas dos pés depois de um autocarro em que viajava, nos Alpes Franceses, se ter despistado e explodido, ficando totalmente em chamas. A vítima de 25 anos está agora à frente da campanha “True Nudes”, da Avon, na companhia de diversos rostos, nomeadamente do jogador de basquetebol Gary Thompson. O objetivo da marca Avon tem sido apresentar modelos mais diversificados nas suas campanhas para ajudar a combater o preconceito de parecer diferente, de acordo com a mesma fonte. “Fazer parte de uma campanha de beleza que desafia os padrões de beleza tradicionais é muito refrescante. Espero que isto abra os olhos das pessoas que trabalham nas indústrias de beleza e da moda, bem como da sociedade em geral”, confessou Catrin Pugh.

