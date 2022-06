Mujica: «Nosotros cometimos errores, pero durante 15 años siempre el salario subía»

Entornointeligente.com /

«Seguramente que nosotros cometimos errores, pero durante 15 años siempre el salario subía, algún puntito más, un medio puntito más, y sobre todo, los salarios más jodidos», afirmó el expresidente José Mujica este viernes en un jornada impulsada por el Frente Amplio en San José.

«El gobierno actual piensa que le tiene que ir bien al sector empresarial del país, porque si le va bien va a generar más riqueza, y esa riqueza se desborda y contribuye a la prosperidad de toda la gente», comentó Mujica. «Honradamente piensan esto, y tienen una parte de razón. Y tienen otra parte que lo cuestionamos, porque la vida nos enseñó que el que no llora no mama, o mejor dicho, si los trabajadores no pelean por su aumento de salario, sus condiciones (laborales), nunca le van a caer regalado del cielo», apuntó.

En este sentido, el expresidente dijo que «tiene que haber coraje para la inversión y para jugársela y todo lo demás», pero que el gobierno también «tiene que apretar para que se reparta, porque si no, no se reparte».

Mujica destacó que la diferencia está en «cómo se reparte la torta». «Por lo demás hay problemas comunes, ojalá que el gobierno pueda encontrar mejor apertura comercial y, si lo podemos ayudar, vamos a ayudarlo en todo lo que podamos», aseguró.

Consultado respecto a la educación y la relevancia de la tecnología, el expresidente manifestó: «Hasta aquí el capital ha sido un factor decisivo en la evolución de la civilización contemporánea, pero cada día que pasa, la propiedad del conocimiento tiene más importancia».

«Esto es un desafío que tiene la izquierda, el centro, la derecha, lo tenemos como país, todos. Este es un problema nacional, de entender en qué etapa de la historia estamos», sostuvo.

«O peleamos para subirnos en el desarrollo y ser una sociedad desarrollada para tener los medios que nos permitan educar a la gente joven de este país o vamos a quedar en el montón de los irrelevantes, que no servimos ni para que nos exploten», expresó.

Del encuentro también participó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

