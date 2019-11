Mujica: “El triunfo parece difícil, pero lo imposible cuesta un poco más”

Entornointeligente.com /

El ex presidente de Uruguay José “Pepe” Mujica dijo que la victoria del gobernante Frente Amplio en el balotaje del 24 de noviembre “parece difícil, pero lo imposible cuesta un poco más”, en alusión a la coalición que intenta armar la oposición para respaldar al candidato Luis Lacalle Pou. Mujica concedió anoche una entrevista al programa “Quién es quién”, de Diamante FM y TNU, en la que aseguró que va “a acompañar el esfuerzo que me marquen los compañeros. Desde ese punto de vista, voy a estar en lo que esté, pero acá no hay un traslado matemático de los votos. Nunca lo hubo”. El ex presidente, que fue electo senador en los comicios del 27 de octubre, agregó: “Le puedo asegurar esto, que es una afirmación política. Hay un sector batllista que está harto de sentirse furgón de cola del herrerismo. Ahí, estoy seguro que hay gente que no puede acompañar la candidatura de (Luis) Lacalle Pou. ¿Cuánta? No la puedo medir”. etiquetas José Mujica Uruguay balotaje Luis Lacalle Pou Daniel Martínez

