Mujica advierte un «horizonte sin salida» en el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania

Foto: LARED21. Mujica brindó una entrevista a Sputnik, en la cual se refirió al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, a América Latina y definió al gobierno uruguayo de «esclavo» de su manera de pensar, porque apunta en forma exclusiva a la política del derrame y los que terminan beneficiándose son los «malla oro» y no los más necesitados.

El ex mandatario fue consultado por el enfrentamiento en Ucrania. En tal sentido respondió que «es una lamentable crisis que habla de un conflicto que tiene raíces muy viejas. La Guerra Fría terminó mal. No hubo una visión, fundamentalmente de Europa, lo suficientemente profunda e inteligente si nos atenemos a lo que pensaban algunos otros estadistas, porque desaparecido el ‘Pacto de Varsovia’, poco sentido tenía la presencia de la OTAN en la forma que fue adquiriendo».

Remarcó que la paz de Europa «debió de haber contemplado también a Rusia, lo que quedó como una deuda pendiente o como un oscuro coqueteo de potencias».

Agregó que se mantuvo una desintegración con la presencia de la OTAN y «más adelante surgió el conflicto en la frontera de Ucrania, que es viejo, que lleva como 15 años, hay que acordarse del Acuerdo de la Paz de Minsk, todo un conjunto de cosas que no se cumplieron, y geopolíticamente también hay que ver que no resultaba nada estimulante para la paz la constante presencia de la OTAN en la frontera con Rusia».

«Nada de eso se supo negociar, no surgió un verdadero espíritu de negociación hasta que se desembocó desastrosamente en la guerra», explicó Mujica a Sputnik.

Guerra de desgaste Agregó: «Desde el lado ruso, seguramente se esperaba una invasión sobre esas repúblicas, de un lado y del otro, se fue por el peor camino, que es el de la guerra en el cual estamos ante un horizonte que al parecer no se le ve salida y lo peor es que parecería que se quiere ensayar una larga guerra de desgaste, jugando con el peligro del desgaste de una potencia nuclear, lo que habla de la irresponsabilidad que existe en los mandos políticos de las grandes potencias contemporáneas».

Mujica explicó que quieren llevar a una «guerra larga de desgaste, buscando un cambio en Rusia o algo por el estilo, pero se juega con un peligro enorme, no creo que sea saludable acorralar a una potencia como Rusia».

Al ser consultado por el papel de los Estados Unidos y de la Unión Europea, el ex mandatario dijo que «es de una chatura que lastima».

«Acá hay responsabilidad por el lado ruso y por el lado de Occidente. No pensaron un ‘carajo’ en las consecuencias que tiene en el mundo. Europa tiene una brutal responsabilidad, porque se sigue colocando bajo el ala de EEUU», remarcó el ex jefe de Estado uruguayo.

Respecto a las sanciones a Rusia y a la falta de alimentos en el mundo, manifestó que del trigo que se exporta, «el 8% aproximadamente es de Ucrania y el 20% es lo que exportaba Rusia».

«Estoy hablando de lo que se exporta, no lo que se produce. Si los puertos ucranianos están bloqueados, en gran medida los puertos del Mar Negro ruso, que son fundamentales para el tráfico del trigo ruso hacia el norte de África, también están bloqueados, porque los seguros no cubren, porque no se pueden hacer en muchos puertos el uso de la tecnología de descarga, de tal manera que ni siquiera hubo un intento de negociación para que los dos puertos, el ucraniano y el ruso, estén desbloqueados», explicó.

El ex mandatario indicó que dicha situación «sacude a los pueblos más necesitados, a los pueblos de África y de Oriente Medio que necesitan del trigo, que es el alimento básico para el pan y fideos».

