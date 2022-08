Mujeres y autoridades políticas de todo el mundo apoyan a ministra finlandesa Sanna Marin por cuestionamientos a celebración en su domicilio

Entornointeligente.com /

Como un comportamiento no apropiado para el cargo fue catalogada una fiesta realizada por Marin en julio de este año. Ante las críticas, provenientes de los sectores opositores del gobierno, la ministra se realizó un test de drogas -el cual resultó negativo- y ofreció disculpas públicas. Sin embargo, a través de redes sociales, diversas usuarias han solidarizado con la secretaria de estado, ya que señalan que los cuestionamientos serían una ‘‘doble moral de género’’. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Diversas críticas ha recibido la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, por las imágenes filtradas que la mostraban de fiesta con amigas en su domicilio. Ante esta situación es que diversas mujeres decidieron subir videos de si mismas bailando a sus redes sociales en apoyo a Marin.

«¡Todos deberíamos bailar un poco más! Me solidarizo con Sanna», son algunos de los mensajes que se pueden leer en los videos de apoyo. Esta situación también ha contado con el respaldo de diversas autoridades políticas de todo el mundo, quienes señalan que salir de fiesta es parte del derecho al ocio de la ministra.

«¡Qué chocante! Una joven política que hace su trabajo y disfruta de su vida privada… ¿Por qué una joven no puede divertirse? No soporto la doble moral de género’’, comentó a través de Twitter la política española, Iratxe García Pérez.

How shocking!!! 😱 A young politician who does her job and enjoys her private life… Why can’t a young woman have fun? I can’t stand gender double standards.

All my support to @MarinSanna #SannaMarin

— Iratxe Garcia Perez/♥️ (@IratxeGarper) August 19, 2022

De acuerdo a lo que declaró Sanna Marin, las fotografías filtradas corresponden a una fiesta que ocurrió después de un festival de música en julio. «Estuvimos en el sauna, nadamos y pasamos tiempo juntos», dijo la ministra. «Ese tipo de foto no debería haberse tomado, pero de lo contrario, no sucedió nada extraordinario en la reunión», agregó.

La mayoría de los cuestionamientos a la autoridad política provienen desde los sectores más conservadores y opositores del gobierno, quienes señalaron que su comportamiento no fue apropiado para el nivel del cargo. Ante esto, Marin se realizó un test de drogas, el cual dio resultado negativo y pidió disculpas públicas.

LINK ORIGINAL: El Mostrador

