Mujer y Ciudadanía aliada en la «Expo El Poder de Ser Mujer 2022»

Entornointeligente.com /

En el marco de la conmemoración del mes del cáncer ginecológico, varios grupos de la sociedad civil y entidades internacionales, en alianza con las alcaldías de Baruta y Chacao, organizaron la primera «Expo el Poder de Ser Mujer 2022», en Venezuela. «Mujer y Ciudadanía» fue parte importante de este evento, por lo cual la Arqa. Aixa Armas, estuvo presente en un emotivo y significativo acto de inicio de la Expo en donde el obelisco de la Plaza Altamira se iluminó de morado y azul turquesa en apoyo a la lucha contra el cáncer ginecológico y a las mujeres que luchan contra esta enfermedad.

La presidenta de «Mujer y Ciudadanía», Aixa Armas, expresó su apoyo irrestricto a las iniciativas que tienen el propósito de brindar atención médica de calidad e información sobre prevención y mejores prácticas a las participantes en la exposición. «Seguiremos trabajando en alianza con organizaciones amigas para fortalecer las actividades que se organicen en pro de la salud y el bienestar de mujeres venezolanas», informó la arquitecta Armas.

En el encendido del Obelisco en la Plaza Altamira, hubo testimonios de sobrevivientes del cáncer ginecológico, de médicos y de activistas, en donde se destacó un mensaje fundamental: la prevención y la atención temprana del cáncer debe ser una norma para todos.

La «Expo El Poder de Ser Mujer 2022» se desarrolló los días 17 y 18 de septiembre en la Plaza Alfredo Sadel del Municipio Baruta, con una serie de actividades como despistajes de cáncer ginecológico y de mama, jornadas médicas y charlas informativas a las asistentes. El evento buscó concientizar sobre la temprana detección y tratamiento oportuno del cáncer de cuello uterino y el de mamá, las dos principales causas de muerte de las venezolanas.

«Mujer y Cuidadanía» siempre presente donde la mujer es protagonista. Los productores de la «Expo El Poder de Ser Mujer 2022″ fueron Rafael Súarez, Rina Hernández y Milexis Machado, y trabajaron conjuntamente con los aliados: The European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) ※ Europe’s Leading Gynaecological Cancers, Society and The European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups (ENGAGe), la sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, Seno Salud, Grano de Arena, Funda corazones, Funda Futuro, Sociedad Anticancerosa de Venezuela, y con el apoyo institucional de las primeras damas de los municipios Chacao y Baruta, señoras Vanessa Bachrich y Peggy Chiosonne de González.

LINK ORIGINAL: Venezuela Al Dia

Entornointeligente.com