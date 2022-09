Mujer se hace viral por tomarse toda una cerveza fondo blanco en pleno partido del US Open (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La fanática está de vuelta y lo hace de nuevo. Megan Lucky, es una joven fanática del Us Open de EE. UU. Quien se hizo viral a través de las redes sociales el año pasado debido a tomar, la fanática una bebida de lúpulo, y este año lo ha vuelto hacer . Fue el pasado domingo cuando la cámara la enfoco a través de un video nuevamente al beber otra cerveza. Y de igual manera fue publicado por el US Open de EE. UU.

It seems this is becoming tradition at this point 🍻 pic.twitter.com/vTO1hUJVNS

— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2022

«Parece que esto se está convirtiendo en una tradición en este momento», publicó la cuenta de Twitter del US Open Tennis sobre el golpe de Lucky .

» Los he extrañado, muchachos «, comentó Lucky en la publicación.

