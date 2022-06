Mujer recibe indemnización tras la muerte de su prometido por la vacuna del COVID-19

Entornointeligente.com /

Una mujer se ha convertido en la primera persona a la que se le ha concedido una indemnización por la vacuna del COVID-19 después de que su prometido muriera trágicamente tras recibir la inyección de AstraZeneca.

El prometido de Vikki Spit, Zion, de 48 años, de Alston, cerca de la frontera entre Northumberland y Cumbria, enfermó el 13 de mayo de 2021, ocho días después de recibir la vacuna de AstraZeneca. A pesar de que la ventana para un coágulo de sangre es de 4 a 28 días después de la vacunación, Vikki dijo que los paramédicos no reconocieron que los síntomas de dolor de cabeza de Zion podrían estar relacionados con la vacuna de AstraZeneca.

En consecuencia, Zion no recibió las pruebas y el tratamiento adecuados y murió trágicamente en el Royal Victoria Infirmary de Newcastle. Tras una larga batalla legal, Vikki ha recibido la cantidad fija de indemnización de 120.000 libras esterlinas en virtud del Plan de Pago de Daños por Vacunación de 1979 en relación con la vacuna COVID-19.

Aunque los médicos se dieron cuenta muy pronto de que la muerte de Zion se debió a una complicación de la vacuna, lo que fue confirmado posteriormente por su certificado de defunción, la NHS Business Services Authority (los administradores del plan de indemnización) no aceptó esta causa de muerte hasta más de un año después, el viernes 17 de junio de 2022. El tiempo que se ha tardado en tramitar la solicitud ha hecho que Vikki haya tenido que contraer numerosas deudas durante el periodo intermedio mientras luchaba sin los ingresos de Zion.

Por ello, Vikki pide ahora al gobierno que aumente la cuantía máxima de la indemnización para que refleje mejor las condiciones actuales y represente la pérdida de ingresos que habría tenido una persona de cuarenta años antes de su jubilación. La cifra máxima de indemnización (120.000 libras) no ha seguido el ritmo de la inflación. La cifra se fijó en 10.000 libras en 1979, cuando se aprobó la legislación, lo que equivale a unas 180.000 libras en la actualidad.

Vikki dijo: «Todavía tengo el corazón roto por la repentina pérdida de mi compañero de 21 años, y junto a este trauma emocional, también me he enfrentado a dificultades financieras como resultado de la pérdida de la contribución de Zion a las finanzas del hogar. El pago de 120.000 libras esterlinas del plan de indemnización por daños causados por la vacuna no cubre ni de lejos la pérdida de ingresos que una persona de cuarenta años habría tenido antes de jubilarse. Simplemente no hay una ayuda financiera adecuada por parte del gobierno para apoyar a aquellos que han perdido a su familia a causa de la vacuna.

«Hago un llamamiento a la Autoridad de Servicios Empresariales del NHS y al gobierno para que trabajen juntos en la creación de un Plan de Pago de Daños por Vacunación que sea adecuado para 2022. La indemnización máxima se ha quedado muy por debajo de la inflación, incluso antes de la actual crisis del coste de la vida, y el tiempo que se tarda en hacer una reclamación debe acortarse, nadie debería quedarse sin dinero porque un ser querido haya muerto como consecuencia de una vacuna.»

Vikki también pide que se reforme el plan para que otras personas que hayan sufrido daños por la vacuna puedan recibir una indemnización más fácilmente. Para poder acogerse al Plan de Indemnización por Daños y Perjuicios causados por las Vacunas, las víctimas deben demostrar que han quedado discapacitadas en un 60% como consecuencia de la vacunación, un umbral que muchos consideran demasiado alto.

James Bell, socio de Negligencia Médica en Hodge Jones & Allen dijo: «Aunque me alegro de que Vikki haya podido recibir algún tipo de restitución por las dificultades a las que se ha enfrentado como resultado de la muerte de Zion, el plan simplemente no es adecuado para el propósito. El plan de reembolso de los daños causados por las vacunas debe actualizarse y replantearse urgentemente. No sólo el proceso de solicitud ha sido largo e ineficaz, sino que la indemnización que recibió Vikki no refleja ni remedia el impacto económico total de la muerte de su prometido.

«Aunque no se puede hacer nada para curar los impactos emocionales, lo menos que puede hacer el plan es garantizar que los seres queridos que quedan atrás no se enfrenten a más dolor. El gobierno ha hecho un gran trabajo de protección de la salud pública fomentando la adopción masiva de la vacuna; este deber de cuidado debe extenderse ahora a los pocos individuos desafortunados que siguieron este consejo y sufrieron las consecuencias.»

Zion y Vikki Spit eran miembros de la banda de glam-punk SPiT LiKE THiS. Antes de su muerte, Zion trabajaba como escritor y cineasta, y su prometida sigue trabajando como entrenadora de caballos sin fuerza en Northumberland. Zion también donó su hígado y sus riñones y cambió tres vidas tras su fallecimiento.

El Departamento de Salud y Asistencia Social no quiso hacer comentarios. Sin embargo, subrayaron que todas las vacunas del COVID utilizadas en el Reino Unido se habían sometido a «sólidos ensayos clínicos» y cumplían las estrictas normas de seguridad, eficacia y calidad de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA).

