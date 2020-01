Mujer que murió en la caída de la I-4 en Orlando

Entornointeligente.com /

Investigadores del Departamento de Policía de Orlando dijeron que un vehículo se estrelló contra dos automóviles detenidos en el arcén de la Interestatal 4, empujando a una mujer de 38 años sobre la barricada de la carretera a su muerte.

La víctima, identificada como Michelle Batista, de Jacksonville, y otro conductor estuvieron involucrados en un accidente el viernes por la mañana en la I-4 cerca de West Central Boulevard, dijo la policía.

Los conductores se detuvieron en el arcén de la carretera y Batista estaba de pie junto a un muro de concreto en el paso elevado cuando un tercer vehículo golpeó a uno de los automóviles involucrados en el primer choque, empujando el automóvil de Batista contra ella, indicó la policía. Debido al impacto del choque, Batista fue arrojado sobre la pared y hacia la avenida North Garland, según las autoridades.

Batista fue llevada a un hospital cercano, donde luego murió. Las autoridades no han informado si alguien enfrentará cargos.

El sargento David Baker, del Departamento de Policía de Orlando, dijo que los conductores deben prestar mucha atención a su entorno y mantenerse fuera de la carretera si es posible.

“Desafortunadamente, algunas personas conducen distraídas. No le prestan atención, es posible que no lo vean, así que ciertamente queremos que las personas se mantengan alejadas de la carretera, que se queden en sus autos”, señaló Baker.

Baker explicó que la ley de Florida requiere que los conductores muevan sus vehículos fuera de la carretera, si es posible después de un choque.

