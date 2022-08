Mujer que mató a asaltante «actuó en legítima defensa» y no será imputada

Entornointeligente.com /

La Ley 3239/07 dice en su artículo 1º: » La presente Ley tiene por objeto regular la gestión sustentable e integral de todas las aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o su ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo, con el fin de hacerla social, económica y ambientalmente sustentable para las personas que habitan el territorio de la República del Paraguay».

Dicha ley contempla que las grandes empresas que utilizan millones de litros de agua paguen un canon especial, sin embargo, nada ha pasado. No se les cobra ni un guaraní porque sencillamente no se ha reglamentado y mucho menos aplicado.

Lea más: El agua vital y ausente en la comunidades más humildes

Gustavo Florentín, abogado del área jurídica de la Comisión nacional de defensa de los recursos naturales del Congreso habló con ABC Color sobre la ley 3239/07, dijo que lo que más impacto tiene es el canon que se quiere cobrar a agricultura y la industria.

Todas las empresas que utilizan millones de litros al día tienen que pagar un canon, pero como siempre el tema se dilata. Esta ley lleva 15 años de promulgada.

Ley de Recursos hídricos a paso de caracol «No está establecido cuánto ni como van a medir el canon, si cuánta agua consume un animal», puso como ejemplo, para alcanzar a entender por qué no se aplica el canon.

Aclaró además que «el agua de lluvia no tiene canon, solo las aguas que se extraen de los llamados acuíferos y recursos hídricos, ríos, arroyos, lagos y lagunas. Todo eso también va a tener su reglamentación», confió.

Según Florentín el monto del canon a pagar por parte de las empresas que utilizan el agua «no va a ser un monto significativo, para un industrial será como un costo más de energía eléctrica», estimó.

¿Para qué servirá ese dinero? «En concepto del canon será utilizado para el financiamiento de quien ejerce el control».

Nada va a suceder Sin embargo, el abogado admitió que «no va a suceder, presentamos amparos para conseguir el tratamiento de la reglamentación», pero esta es la hora en que no se implementa.

Continuó, «y lo que hicieron en el Mades es que difieren a reglamentaciones, el decreto otra vez difiere para callarnos un poco, para incumplir la ley que lleva 15 años sin reglamentar».

«Fue un gran paso el que dio este año el presidente Mario Abdo, pero ahora hay que exigir la reglamentación al Mades», opinó.

«El sector empresarial tiene un temor, pero no hay tanto que temer porque el costo no va a tener un impacto significativo, pero claro, no les gusta el pago, entonces están en contra y hacen permanente lobby para disminuir sus costos», culminó.

Qué dicen los productores El Ing. Agr. Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), definió: «la ley tiene algunos defectos, ineficiencias que hacen difícil su aplicación».

Más adelante destacó que «la ley esta mal diseñada y los mecanismos no funcionan».

«No se pudo aplicar nunca, tenemos que evaluar si es el camino correcto, tuvimos perjuicios enormes los horticultores por la sequía, y la cuestión no es el pago o no pago», subrayó.

Según el representante del sector productirvo, «el objetivo tiene que ser el uso racional de los recursos hídricos, no es pagar y hacer lo que querés. No sé si este año se resolverá, es un proceso, tiene defectos, el uso de los recursos de manera sostenible. En el manejo de la realidad ¿será que funciona eso?, se preguntó el ingeniero agrónomo.

«Aplicar o no aplicar no es la discusión, tenemos que plantearnos si va a cumplir su objetivo», expuso.

El problema es el cumplimiento Por su parte, el ingeniero Eduardo Dose, máster en manejo de los recursos hídricos, refirió que la Ley en el 3239/2007 «De los recursos hídricos del Paraguay» es una ley nacional, fue un logro la promulgación, es modelo pero en nuestro país no es el problema la ley sino el cumplimiento», dijo nada más empezar la conversación con ABC Color.

El Mades, en su opinión «necesita tener un mayor presupuesto para llevar adelante y ser autoridad de aplicación de esta ley».

«Se promulgó hace 15 años, es una ley muy completa pero dependiente de su reglamentación. En aquella época se fijó una fecha máxima de cinco años para implementarla, y recién este año se promulgó pero no es una reglamentación técnica», afirmó.

El Ejecutivo dio al Mades el oficio para que ellos reglamenten, vía resolución ministerial. Por ahora, el Mades está socializando, ya que tiene varias aristas: gestión del agua, saneamiento y agricultura, según el ingeniero.

También consultamos al Mades José Silvero, director de recursos hidrícos del Ministerio del ambiente y desarrollo sostenible (Mades) también habló sobre el canon que deben pagar las empresas que utilizan el agua.

«Salió el decreto reglamentario y estamos en construcción para su puesta en vigencia, no se cobra todavía el canon, siendo debatido y consensuado», analizó.

«Estamos construyendo las resoluciones», argumentó Silvero y añadió, «es una ley muy moderna para el Paraguay, no solo las empresas de bebidas deben pagar, sino la producción agrícola, ganadera e industrial».

El director mencionó que «en el Paraguay prima la idea que el agua es una bendición de Dios, y no es cierto que el agua es indefinida e indestructible».

Sin embargo, «tenemos problemas con la contaminación porque es deficiente el sector del saneamiento, por ejemplo, pozos ciegos, falta de plantas de tratamientos, dificultad para recibir en su municipio los residuos sólidos, de los efluentes líquidos», consideró.

Reconoció que «la ley es del 2007, ahora recién sale la orden de Marito, que saca un decreto dando la potestad al Mades y en ese proceso estamos construyendo las resoluciones, se hace un grupo de trabajo y se sacan normativas para cada ítem de la ley».

Explicó que «el cronograma de trabajo tardará hasta fin de año, pero dependerá de los sectores, acá hay muchos privilegios que muchos sectores lo dan como algo ya consolidado».

«Estamos trabajando, no es fácil, es un proceso de construcción mutua con cierto sesgo de temas ambientales. Uno pone el mejor empeño en la normativa pero acuden a la justicia y ahí no son los mismos parámetros, y prima el código civil de orden comercial», relató.

«15 años es mucho tiempo pero no se le puede achacar al Mades. Pasaron varios presidentes, y ahora Mario Abdo es el primer presidente que da un retorno con relación al decreto reglamentario, delegando al Mades», finalizó.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com