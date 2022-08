Mujer que mató a asaltante «actuó en legítima defensa» y no será imputada

Entornointeligente.com /

La Industria Nacional del Cemento (INC) , presidida por Ernesto Benítez , sigue sin despachar cemento en la planta de Villeta , porque ya no tiene bolsas para envasar el producto, lo que está causando una indignación de los clientes de la estatal, que consideran de inoperante al titular de la estatal.

Recién la semana pasada la estatal recibió las ofertas de la licitación para comprar los envases , cuyos precios están muy por encima del precio referencial de la convocatoria y no se sabe si ya se adjudicó, pues según el portal de Contrataciones Públicas siguen evaluando las propuestas.

En este caso, el precio de referencia del llamado es de un monto máximo de G. 31.790 millones (contrato abierto con abastecimiento simultáneo), pero la propuesta de los dos oferentes sobrepasan enormemente dicho monto. Es que la empresa Bolpar SA ofertó un monto máximo de G. 52.200 millones y la empresa Kuatiapo SA G. 45.200 millones , es decir, G. G. 20.410 millones y G. 13.410 por encima del precio de referencia, respectivamente.

La estatal había prometido reactivar desde mañana la entrega del cemento, pero hasta ahora no informaron cómo lo harán, ya que no se sabe si se tiene remanente para la entrega de las bolsas de un contrato anterior o si esto depende de esta nueva licitación en curso.

Planta de Villeta parece una fábrica abandonada Mientras tanto, la planta de Villeta de la INC parece una fábrica abandonada, sin ningún movimiento y el titular de la empresa, Ernesto Benítez , se niega a dar explicaciones, a pesar de que recibe un sueldo G. 30 millones en la cementera. Pese a los cuestionamientos a su administración, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez , lo mantiene en el cargo.

La INC debía ser actualmente una de las empresas públicas más prósperas tras la inversión de US$ 80 millones de los bonos soberanos en sus fábricas de Villeta y Vallemí durante el Gobierno de Horacio Cartes . Sin embargo, la empresa pública va de mal en peor porque produce poco y tiene pérdidas.

Por citar el fracaso de las millonarias apuestas, podemos mencionar, por ejemplo el caso del molino chino que la estatal compró de Engineering por US$ 12 millones, máquina que se paraliza constantemente por sobrecalentamiento, además pierde aceite. El titular de la INC, Ernesto Benítez, fue el único titular de la INC que se animó a recibir la unidad (dio la recepción definitiva), pese a sus problemas.

Hay serias sospechas de que Engineering , de Juan Andrés Campos Cervera , vendió un molino usado a la INC y que por eso no funciona como debería.

Asimismo, el costoso horno de la estatal de la planta de Vallemí , en el que invirtieron US$ 30 millones de los bonos, también se paraliza constantemente y que breve parará de nuevo para un «mantenimiento». Hace poco dejó de producir por caída de ladrillos del horno.

La fiscalía tiene una causa abierta para investigar el uso de los bonos en la estatal, pero hasta ahora no avanzan las pesquisas.

