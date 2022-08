Mujer que mató a asaltante «actuó en legítima defensa» y no será imputada

Entornointeligente.com /

Luego de que se levante la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados por incidentes ocasionados por Legisladoras de la Bancada Cartista , a raíz de las declaraciones de Celeste Amarilla , quien se dirigió a las mujeres que quieran participar en política que no es necesario » ser la perrita de nadie » ni «moverle la colita a nadie», Hugo Ramírez aseguró que esta situación se da porque están «dolidos» en el sector cartista , debido a la diferencia en el manejo de la Cámara Baja .

«El manejo de la Cámara de Diputados hace que ellos tengan 26 o 27 votos , por lo que ni siquiera tienen la posibilidad de sesionar solos , eso les duele » dijo el Diputado de Fuerza Republicana en conversación con los medios de prensa.

Aseguró que actualmente están a «un paso» de lograr los votos necesarios para reencausar la institucionalidad en el Paraguay. Independiente a que se levantara la sesión, afirmó que de todas maneras sirvió para que la ciudadanía conozca punto por punto el libelo acusatorio contra la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez .

Dijo que van a seguir trabajando para conseguir los votos que faltan , para lo que falta «muy poco» a criterio del Diputado oficialista. Explicó que «hay un ambiente favorable, hay elementos contundentes y creo que Sandra se tiene que ir».

Confirmó que la sesión no se reanudará este martes, además de mostrarse de acuerdo con que se levantara la sesión , considerando que no estaban dadas las condiciones. «Siempre a pesar de que uno trate de hacer bien las cosas, siempre suelen prevalecer intereses políticos» dijo para luego confirmar que la sesión no se reanudará este martes.

En la sesión extraordinaria de este martes se trataba el libelo acusatorio contra la Fiscal General del Estado , Sandra Quiñónez , luego de un nuevo cuarto intermedio. El proceso inició luego de que el expresidente de la república , Horacio Cartes , sea declarado «significativamente corrupto» por Estados Unidos .

Al levantarse la sesión, la misma podrá se convocada por el mismo Presidente de la Cámara de Diputados, o mediante la petición firmada por al menos 15 legisladores.

