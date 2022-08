Mujer que mató a asaltante «actuó en legítima defensa» y no será imputada

Entornointeligente.com /

La comisaria Mirtha Ramos, jefa de la Comisaría 14 Metropolitana , contó que se presentaron dos actas policiales con relación al incidente que involucra a Juan Ariel Monges , hijo del senador Juan Darío Monges , quien atropelló y dejó lesionado a un joven de 20 años.

De acuerdo al relato de la comisaria, en principio los oficiales intervinientes presentaron un acta con tachaduras y errores por lo que optaron por redactar un segundo parte. «A mi me entregaron la segunda acta. Leo que son las mismas pero modificaron algunos errores que tenían. Optaron por hacer una nueva acta sin borrones ni tachaduras pero no correspondía», dijo a la 1020 AM.

Según comentó, la elaboración de un segundo parte policial «no correspondía» y que en todo caso debían enmendar los errores con observaciones y otros.

Lea más: Vídeo: así atropelló el hijo del senador Juan Darío Monges a un joven en Lambaré

Presentaron ambas actas ante la Fiscalía Ramos indicó que ambas actas fueron remitidas al Ministerio Público , para no levantar sospechas y también tomó intervención el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

«El departamento de Asuntos Internos ya intervino en el caso. Ambas actas fueron remitidas al Ministerio Público para no levantar sospechas», reiteró.

Además, ya fue abierto un sumario administrativo contra los policías involucrados en el cambio de actas.

Abogado denuncia falsificación Por su parte , Juan Manuel Balmori, abogado de la familia del joven afectado , denunció que acta original fue modificada en la comisaría para favorecer al hijo del legislador.

Comentó que ambas actas obran en la carpeta fiscal pero en una de ellas se habla de un «accidente» , mientras que en la otra quedó registrado la confesión de Juan Ariel Monges y los motivos por los que supuestamente atropelló a la víctima.

«Existe un acta, que consta en la carpeta fiscal, el acta original con las firmas originales de las intervinientes. Luego apareció otro acta, con inclusive falsificación de las firmas de los intervinientes. Maquillaban el hecho en sí. En el acta oficial el autor confiesa el hecho», subrayó.

Lea más: Jueza ordena prisión preventiva para hijo del senador Juan Darío Monges

Hijo de Monges, con prisión preventiva Ayer lunes, la jueza penal de garantías N° 3 de la ciudad de Lambaré , Ana María Esquivel , ordenó prisión preventiva para Juan Ariel Monges Espínola , alias Lilo. hijo del senador colorado Juan Darío Monges . Este deberá cumplir la medida cautelar en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

El hijo del legislador atropelló con su vehículo a un joven al que acusó de haber entrado en su domicilio a robar. Fue imputado por lesión grave.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com