Mujer que arrastraba a su perro desde un carro le dio un botellazo a otra que la confrontó (VIDEO)

Este hecho se presentó en la tarde del sábado 30 de julio, según la mujer que denunció este caso y quien relató que todo empezó en el momento en que le reclama a una mujer que llevaba a su mascota de una cuerda en un vehículo en movimiento.

«Me movilizaba en mi moto, al decirles que por favor subieran el perro al carro o lo liberara que yo lo cogía; me agreden verbalmente y me embisten con el vehículo, caigo al suelo», relató la víctima de agresión en su cuenta de Facebook.

Y agregó: «Me levanto rápidamente, me retiro el casco, la señora del vídeo me lo lanza al caño, sigue agrediendo el cachorro como se evidencia en el vídeo y seguidamente me agrede con una botella de cerveza, resultando con herida en la frente».

?A través de las redes sociales ha circulado un vídeo que ha causado indignación en Cali, luego de que una mujer, quien llevaba arrastrado por una cuerda a su cachorro afuera de su vehículo, agrediera a otra que la confrontó y trató de defender a la mascota. pic.twitter.com/pJ4fCUxEB8

— El País Cali ? (@elpaiscali) August 1, 2022

La mujer es buscada por las autoridades para que responda por el maltrato animal y por lesiones personales ocasionadas a la mujer que intentó interceder.

