Mujer lucha por su vida tras sufrir un disparo en la cabeza durante asalto en Ñemby

La joven identificada como Adriana de Jesús Sosa, de 24 años, estaba ayudando a su mamá atendiendo un negocio familiar en el barrio Caaguazú, en la ciudad de Ñemby , para poder costear su carrera universitaria, cuando fue sorprendida por dos motoasaltantes.

De acuerdo al relato de la madre de la joven, uno de los delincuentes bajó del biciclo y, con arma de fuego en mano, rápidamente fue hacia su hija para despojarle de dos celulares, informó Telefuturo.

La joven no opuso resistencia alguna, entregó sus pertenencias y pidió al atacante que no le dispare, pese a ello, el delincuente apretó el gatillo y la mujer recibió un disparo a la altura de la cabeza.

Ocurrió en la ciudad de Ñemby.

— Telefuturo (@Telefuturo) August 26, 2022 «Mi hija le dijo que lleve todo lo que quiera, pero que no le dispare. Agarró los dos teléfonos que tenía y le disparó. No sé cómo está ella, todavía no le puedo ver, estoy desesperada», relató desconsolada la madre.

La víctima fue llevada de urgencia hasta el Hospital de Trauma donde permanece internada luchando por su vida.

Los delincuentes fueron perseguidos, pero lograron darse a la fuga. Abandonaron la moto a tres cuadras del lugar del hecho.

La Policía recolectó imágenes de circuito cerrado de la zona, pero no se tienen mayores novedades de los asaltantes.

