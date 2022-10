Mujer le quema la cara con aceite a su novio cuando este le dice que quiere terminar

Entornointeligente.com /

Un hombre venezolano recibió quemaduras de segundo grado que le ocasionó su nocia tras decirle que quería terminar su relación amorosa. Un venezolano identificado como José Rivas, de 25 años de edad, tuvo que ser trasladado de emergencia a la clínica Panamericana del municipio, Primero de Mayo de Apartado en Medellín, luego de que su novia le quemara el rostro con aceite hirviendo cuando este le dijo que quería terminar la relación.

«Le dije que no quería tener nada con ella, luego que me dormí, calentó el aceite y me lo lanzó. Estoy muy mal, necesito que las autoridades me ayuden para que esa mujer se aleje. Tengo miedo que me mate» , fue lo que contó el hombre al medio regional La Chiva de Urabá.

El hombre está siendo tratado en la unidad de cuidados especiales de la antes mencionada clínica y aunque los doctores dicen que se encuentra estable, tienen que esperar a ver como evoluciona para determinar si es necesario hacerle una cirugía reconstructiva.

Por otro lado, la mujer causante del incidente fue identificada como, Érica Valencia, la cual también contó su versión de la historia admitiendo que sí agredió a su pareja con eol aceite.

«Me dio rabia, efectivamente calenté el aceite y se lo tiré en la cara. Después él se paró de la cama gritando pidiendo que lo ayudara y yo permanecí indiferente (…) no sé por qué lo hice, siento que aguanté demasiado», aseveró Valencia.

Redacción Gossipvzla y fuente El Tiempo

