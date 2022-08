Mujer intenta llevarse un mercado sin pagar porque Dios se lo dijo

Entornointeligente.com /

Recientemente en TikTok comenzó a circular un video en donde que es protagonizado por una mujer que está discutiendo con el cajero de un supermercado , porque ella aseguraba que no pagaría sus alimentos puesto que » Dios le dijo que así lo hiciera «.

En medio de la discusión el trabajador del local comercial le pregunta a la cliente si tenía dinero para pagar sus compras , a lo que ella responde que no cuenta cómo costear los productos que piensa llevarse.

Ante esa respuesta, el empacador le indica a la mujer que no puede entregarle los alimentos que desea llevarse , pero la mujer insiste que el empleado «le tiene que dar» esos productos.

En ese punto de la discusión, la mujer cita un versículo de la biblia como argumento para justificar su intención de llevarse la comida, sin pagar por ella .

«Yo estaba orando y Dios me dijo ve al granero y allá coge las cosas que necesitas, porque yo te las voy a dar «, recita la mujer.

Posteriormente la cliente dice » Venid, comprad, sin dinero y sin precio «, citando el versículo de la biblia Isaías 55:1.

«¿Usted me viene a decir a mí que Dios le dijo que viniera a comprar su comida gratis?», fue la repuesta del cajero del supermercado quien tomó la bolsa con el mercado de la mujer y luego le solicitó que volviera a poner los productos de donde los tomó.

Ante la situación la mujer declaró que en su casa no hay comida y que sus hijos no han probado alimento desde hace un día , además recalcó que no tenía «ni un solo centavo».

» Yo estaba orando y Dios me dijo ve allá «, expresa la mujer, pero la respuesta que recibió del empleado fue «¿yo qué tengo que ver con eso?» .

Mientras otros clientes del supermercado veían la situación, algunos le solicitaban a la mujer que pagara los alimentos o que se retirara del lugar.

Finalmente, una otra clienta se acercó a la caja y pagó el mercado por la mujer , situación que llenó de emoción a señora quien declaro » El Señor es poderoso «.

