Mujer en silla de ruedas se filmó arrastrando su cuerpo al baño en un avión después de que la tripulación de cabina se negara a ayudarla (VIDEO)

Jenny Berrie, del Reino Unido, se filmó arrastrando su cuerpo a lo largo de un vuelo de AlbaStar Air cuando la tripulación de cabina se negó a ayudarla en el vuelo desde el aeropuerto de Newcastle a Palma, Mallorca.

En su video, que obtuvo más de cinco millones de visitas, Berrie también dijo que un miembro de la tripulación en su vuelo le dijo que «las personas discapacitadas simplemente usan [pañales]» en lugar de tener que usar el baño.

Las aerolíneas generalmente transportan pasajeros discapacitados usando sillas de pasillo, sillas de ruedas especialmente diseñadas que son lo suficientemente delgadas como para pasar por la cocina de un avión.

Sin embargo, mientras Berrie fue transportada a su asiento usando una silla de pasillo, AlbaStar Air de España le dijo que no podían tener una a bordo para que la usara durante el vuelo.

Insider se acercó a Berrie, pero ella declaró en su Instagram que el alto nivel de comentarios negativos relacionados con su video viral la había llevado a apagar su teléfono durante largos períodos.

Al escribir sobre la terrible experiencia en Instagram , Berrie dijo que el personal le dijo que «en 27 años de trabajo en aerolíneas, nunca antes habían visto el problema de que las personas discapacitadas tuvieran que usar pañales».

