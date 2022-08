Mujer descubrió infidelidad y le pidió a su novio que le pagara la cirugía de nariz para perdonarlo

Entornointeligente.com /

Por medio de la red social TikTok se han hecho virales muchos retos y situaciones extrañas que le suceden a las personas, entre ellas historias de infidelidad que dan de que hablar en el día a día. Fue así, que se hizo conocida una curiosa anécdota, en la que una joven decidió perdonar a su novio infiel, pero con la condición que le pagara una cirugía de la nariz.

El caso sucedió en Estados Unidos, donde el precio de este procedimiento ronda lo s 5.000 y 15.000 dólares . Tal fue el arrepentimiento de su pareja, que se animó a pagar este elevado costo con el fin de recuperar al amor de su vida.

El video cuenta con más de 2 millones de visitas y muestra la historia de este extraño caso de infidelidad. Sin embargo, la mujer expresó que, a pesar de haber pagado un gran valor por su perdón, no fue suficiente para que cambiara sus hábitos, pues su expareja volvió a engañarla un tiempo después.

Después de que su publicación se hiciera viral por esta red social, los usuarios le preguntaron que cómo fue el cambio de su rostro, ante esto, la usuaria de TikTok realizó una recopilación de fotografías donde mostraba el antes y el después.

Ante esta historia, muchas personas reaccionaron con comentarios como «pedí que me pagaran el alquiler hasta que terminara el contrato de arrendamiento cuando me engañaron», «¡Sí! ¡Exactamente! Si quiere hablar conmigo ahora, tiene que pagarme. No pierdo mi tiempo gratis.» y » ahora, cuando mi novio actual me regala algo, pienso que me engaña»

