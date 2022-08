Mujer denunció que su expareja intentó asfixiarla y luego la acuchilló

Entornointeligente.com /

Un nuevo caso de violencia intrafamiliar se registró en el municipio de Palmar, Atlántico, donde un sujeto fue denunciado por su expareja sentimental de haberla tratado de asfixiar y luego la agredió con un cuchillo causándole varias heridas en su cuerpo.

La denuncia la hizo Verónica Castro, de 34 años edad, quien actualmente se encuentra internada en la Clínica Campbell de Barranquilla, debido a las heridas que sufrió a mano de su expareja sentimental, con quien vivió durante más de 16 años y con quien tiene tres hijos menores de edad.

Narró que en la madrugada del pasado lunes 8 de agosto se encontraba departiendo con su familia en el municipio de Santo Tomás, Atlántico, luego todos se fueron a dormir, pero su expareja le dijo que se fuera con él hasta su casa en Palmar de Varela. Y así lo hicieron.

Lea además: Dos personas fueron asesinadas por sicarios en el barrio Los Alcázares, norte de Cali

Anotó que cuando estaban acostados. «Veo que él me está mirando fijamente con las manos en la cabeza y me dice: ‘creo que te estoy perdiendo’. Yo otra vez cerré mis ojos y me quedé rendida. Aprovechó que estaba dormida para amarrarme con un fajón, no me di cuenta cuando lo hizo. Sólo sentí cuando él tenía sus manos en mi cuello tratando de asfixiarme y sentado sobre mi cuerpo».

«Yo estaba desnuda, él también estaba desnudo. Con sus manos en mi cuello intenté gritar, pero no podía. Como pude me doblé hacia un lado y él también salió hacia un lado de la cama, pero todavía seguía apretándome y asfixiándome. Como pude le hablé y le dije que pensara en los niños, en sus hijos, que por favor me soltara que me estaba asfixiando y me soltó», anotó.

Indicó que luego de esto su expareja tomó un cuchillo y entonces empezó a agredirla y logró causarle varias heridas en el cuerpo. Una de esas heridas se las propinó en el pulmón izquierdo.

Al parecer, luego de agredirla el sujeto se fue de la casa y ella empezó a pedir auxilio a sus vecinos, quienes la ayudaron y llevaron hasta un centro asistencial. Ella en estos momentos se encuentra recluida en la Clínica Campbell de Barranquilla, donde se recupera de las lesiones, en especial de la herida sufrida en uno de sus pulmones.

Lea aquí: Naslly Ramos, nueva directora ejecutiva del Consejo Superior de la Judicatura

El sujeto se entregó ante las autoridades y por este hecho las autoridades lo pensaban dejar libre, pero la familia de Verónica lo denunció por la agresión y la decisión y aún permanece en custodia.

«Lo último que supe es que lo tienen capturado en Soledad, porque él se entregó voluntariamente. Lo iban a soltar porque él se entregó, pero gracias a Dios mi familia lo demandó y con la declaración que hice ante la Sijin y la Fiscalía lo mantienen preso. La verdad es que no quiero que esté libre porque es un peligro tanto para mí como para mis hijos», terminó diciendo la mujer.

El agresor fue identificado por las autoridades como Oscar Truyol Garcés, quien se encuentra preso y las autoridades competentes están investigando este caso.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com