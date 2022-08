Mujer de Louisiana alza la voz por prohibición de abortar un feto inviable

Entornointeligente.com /

El derecho al aborto como tema político 2:23 (CNN) — Una mujer embarazada de Louisiana que afirma que se le negó un aborto a pesar de que el feto fue diagnosticado con una condición fatal dice que otras mujeres no deberían tener que experimentar su difícil situación.

Nancy Davis asegura que planea abortar en otro estado después de que un hospital de Louisiana supuestamente decidió no realizar el procedimiento a pesar de que su bebé fue diagnosticado con acrania, un raro trastorno congénito en el que el cráneo del feto no se forma dentro del útero.

La acrania es una afección letal por la que el recién nacido muere en la primera semana de vida, según la fundación Fetal Medicine Foundation.

El caso de Davis refleja la confusión y las desgarradoras decisiones a las que se enfrentan las madres y los profesionales sanitarios tras la sentencia de la Corte Suprema de EE.UU. del 24 de junio, que revirtió el derecho constitucional al aborto.

Posteriormente, han entrado en vigor leyes que prohíben el aborto o restringen gravemente el procedimiento en una docena de estados, entre ellos Louisiana.

«Quiero que imaginen lo que ha sido continuar con este embarazo durante otras seis semanas después de este diagnóstico», dijo Davis en una conferencia de prensa en las escaleras del Capitolio del Estado de Louisiana en Baton Rouge. «Esto no es justo para mí y no debería ocurrirle a ninguna otra mujer».

Davis, que dijo que se enteró de la condición fatal del bebé a las 10 semanas de su embarazo, estuvo acompañada en la conferencia de prensa por el padre del bebé y sus abogados, entre ellos Ben Crump.

«Los médicos me dijeron que mi bebé moriría poco después de nacer», afirmó Davis. «Me dijeron que debía interrumpir el embarazo. Debido a la prohibición del aborto en el estado de Louisiana, no pueden realizar el procedimiento. Básicamente, me dijeron que tenía que continuar el embarazo para enterrarlo. Parecían confundidos sobre la ley y temerosos de lo que les pasaría si realizaban un aborto criminal, según la ley».

En un comunicado de la semana pasada, una portavoz del Woman’s Hospital de Baton Rouge, Caroline Isemann, dijo que el hospital no puede comentar sobre un paciente específico, pero dijo que es extremadamente complejo navegar a través de un embarazo inviable.

«Analizamos las circunstancias individuales de cada paciente y cómo seguir cumpliendo con todas las leyes estatales vigentes de la mejor manera posible», dijo Isemann a CNN.

«Incluso si un diagnóstico específico entra dentro de las excepciones médicamente vanad previstas por (el Departamento de Salud de Louisiana), las leyes que abordan los métodos de tratamiento son mucho más complejas y aparentemente contradictorias».

Crump pidió que el estado celebre una sesión especial de la legislatura de Louisiana para abordar la «catástrofe de salud pública» creada por las leyes «vagas y confusas» sobre el aborto.

El abogado dijo que los legisladores de Louisiana han «infligido un dolor indecible, un daño emocional y un riesgo físico» al interponerse entre su cliente y sus médicos. Dijo que otras mujeres y proveedores de atención médica sufrirán una situación similar porque la ley estatal ha «creado un ambiente de confusión y miedo».

Isemann dijo a The New York Times que las múltiples prohibiciones del aborto en Louisiana, que utilizan diferente terminología, complican las cosas.

«Actualmente no existe ninguna orientación sobre qué ley controla la situación», dijo, y añadió que el hospital lucha para garantizar que un médico que interrumpa un embarazo después de un diagnóstico de acrania esté a salvo de ser procesado.

La legisladora que redactó la ley estatal sobre el aborto, la senadora estatal Katrina Jackson, dijo a la cadena de televisión WAFB, afiliada a CNN, que a Davis se le debería haber permitido abortar basándose en una lista de 25 excepciones exclusivas del Departamento de Salud de Louisiana.

«Esta mujer busca un procedimiento médico para un embarazo que no es viable fuera del útero», dijo Jackson a WAFB.

Se desconoce a qué estado acudirá Davis para abortar.

«Davis y su familia están muy agradecidos a todos los que le donaron para poder organizar el viaje», afirmó Crump. «Para cuando la señora Davis se someta al procedimiento que necesita la próxima semana, habría llevado este embarazo insostenible durante un mes y medio más», con «riesgos y costos emocionales».

El padre del bebé, Chedrick Cole, dijo: «Desde lejos es muy fácil tener una opinión sobre algo, pero hasta que no estás realmente en esta situación y pasas por ella, no entiendes lo complejo que es. También quiero decir que debemos seguir concienciando y sensibilizando sobre situaciones como ésta, porque está ocurriendo en todas partes. … Y es mucho más grande que nosotros y nuestra familia».

Amanda Musa contribuyó con este reportaje.

