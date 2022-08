Mujer culpable de accidente que dejó seis personas muertas, había tenido 13 choques previos (VIDEO)

Entornointeligente.com /

La enfermera acusada de matar a cinco personas la semana pasada cuando su Mercedes se estrelló contra el tráfico en una concurrida intersección de Windsor Hills había estado involucrada en 13 choques anteriores, alegó el lunes la fiscalía del condado de Los Ángeles al acusarla de asesinato.

Las autoridades revelaron nuevos detalles sobre el accidente del jueves y sobre la conductora, Nicole Lorraine Linton, de 37 años, cuyo domicilio permanente está en Texas y que actualmente alquila una habitación en Los Ángeles mientras trabaja como enfermera titulada itinerante.

Los fiscales dijeron que están revisando múltiples choques anteriores relacionados con Linton -tanto dentro como fuera de California-, incluyendo uno en 2020 en el que hubo lesiones corporales y en el que dos coches quedaron destrozados. Sin embargo, proporcionaron pocos detalles adicionales.

El abogado de Linton, Halim Dhanidina, pidió a la corte el lunes que continúe su comparecencia hasta octubre porque está revisando su historial fuera del estado de «profundos problemas de salud mental documentados.» Dhanidina no dio detalles sobre esos problemas, pero dijo que el accidente de Windsor Hills podría estar relacionado con ellos.

