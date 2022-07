Mujer confesó que nunca se ha besado con su novio de dos años

Entornointeligente.com /

En medio de las diferentes creencias de las personas, hay parejas que se abstienen del sexo prematrimonial u otras con diferentes practicas antes del matrimonio. Sin embargo, una historia conocida en las redes sociales le está dando la vuelta al mundo.

Se trata de una pareja de jóvenes que lleva dos años y noviazgo y aparentemente, nunca se habrían dado un beso.

La historia extrañó a cientos de personas, ya que muchas parejas aseguran que la conexión con su compañero sentimental se hace también a través de los besos y las caricias.

La mujer llamada Kaytlin O’Neall habló sobre su relación en la red social TikTok y el video completa más de 2.4 millones de reproducciones.

La razón de la drástica decisión se debe a sus creencias religiosas, pues aseguró que quiere dejarlo «para el día que unan sus vidas ante Dios».

«La Biblia es muy clara sobre no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero en cuanto a todos los demás pequeños detalles, como besarse, tomarse de la mano, abrazarse y todo ese tipo de cosas, no hay un libro de reglas claro», aseguró.

Ante los reclamos y críticas recibidas decidió hacer un segundo video en el que despejará las dudas de muchos usuarios que la cuestionaron al respecto.

La pareja argumentó que aunque no se besan, no son solo amigos. Afirman que de hecho están enamorados el uno del otro.

