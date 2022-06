Muitos remates e pouca pontaria. Derrota frente à Suíça

Entornointeligente.com /

Acabou da pior forma para Portugal a primeira fase da qualificação da Liga das Nações. Um golo madrugador de Seferovic chegou para a Suíça derrotar a equipa de Fernando Santos na quarta jornada do Grupo A 2, isto apesar das inúmeras tentativas lusitanas, sobretudo na segunda parte, transformando o guarda-redes Omlin no herói do encontro de Genebra. A Espanha, que derrotou a Chéquia, assume assim o comando do grupo com oito pontos, mais um que Portugal.

Para o 25º encontro entre as duas seleções, Fernando Santos, já se sabia, prescindiu de Cristiano Ronaldo. E, de caminho, quis provar que não é só na Suíça que há bancos fiáveis, voltando a alterar significativamente o onze, exceção feita ao setor defensivo, onde apenas Nuno Mendes entrou em relação ao último encontro. De resto, na baliza, e como o selecionador já dissera, Rui Patrício foi o titular. No meio-campo, Vitinha estreou-se de início, ocupando o lugar de William Carvalho, enquanto Bernardo Silva deixou a sua vaga a Bruno Fernandes. Otávio, André Silva e Rafael Leão, mais frescos, tomaram as posições de Gonçalo Guedes, CR7 e Diogo Jota – na teoria, um verdadeiro luxo poder fazer estas alterações mas a prática mostrou uma realidade diferente… Do outro lado, Murat Yakin também fez algumas mexidas, incluindo na baliza (Sommer por Omlin, terceiro «keeper» utilizado) mas as suas principais armas ofensivas estiveram em campo: Xhaka, Shaqiri, Embolo e Seferovic.

Em Genebra, num estádio onde não faltou apoio à equipa das quinas por parte da comunidade emigrante, Portugal voltou a entrar mal no jogo, como sucedera em todas as jornadas anteriores – ainda para mais perante um adversário historicamente complicado (apenas duas vitórias em 12 embates). E a punição surgiu ainda antes de se completar o primeiro minuto, desta feita sem VAR que salvasse a equipa como em Alvalade. Rafael Leão perdeu a bola perto da área e, da esquerda, Widmer centrou com precisão para a zona entre Pepe e João Cancelo, onde Seferovic cabeceou de forma perfeita para o fundo da baliza.

Subscrever Com dificuldade para sair e chegar rapidamente à área contrária, o conjunto de Fernando Santos mostrava-se desligado, com Otávio e Bruno Fernandes desinspirados e pouco em jogo. Um novo susto, quando o árbitro croata Fran Jovic assinalou grande penalidade por mão de Nuno Mendes, só passou quando o VAR alertou o juiz para uma falta óbvia cometida sobre André Silva no início do lance.

<subt>Tanto desperdício

A partida continuou dividida e apenas algumas arrancadas de Rafael Leão punham em sentido a defesa helvética. No entanto, o dianteiro do AC Milan também não estava

particularmente inspirado na hora de decidir e seria na sequência de um canto que Portugal esteve perto de empatar, com Danilo a obrigar Omlin a uma defesa apertada (17″). Logo a seguir, a bola entrou mesmo na baliza, numa cabeçada de Rafael Leão mas o lance seria bem anulado por fora de jogo de André Silva, que fizera o cruzamento.

Aos 21 minutos, os suíços perderam Shaqiri por lesão mas nem isso virou a balança a favor dos visitantes e até ao intervalo nenhuma das equipas voltou a colocar em risco a baliza adversária.

No segundo tempo, Gonçalo Guedes rendeu Otávio entre os portugueses e o conjunto surgiu mais dinâmico e ameaçou chegar logo ao empate numa recuperação de Nuno Mendes que deixou André Silva em boa posição. O remate foi defendido com o pé por Omlin. O guarda-redes suíço acabaria aliás por se tornar a figura da segunda parte, opondo-se às sucessivas tentativas dos portugueses, cada vez mais em jogo, sobretudo após a entrada de Bernardo Silva assinalada com um tiro perigoso (62″). Depois foi o desperdício total, com o golo a ficar próximo em várias ocasiões. Guedes, Pepe, Diogo Jota… todos tentaram mas nenhum conseguiu derrubar a muralha. O chocolate foi mesmo amargo e, pela primeira vez, Portugal perdeu fora num jogo da Liga das Nações.

