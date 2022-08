Muitas dúvidas e só uma certeza: houve explosões numa base da Rússia na Crimeia

Entornointeligente.com /

Pelo menos 12 explosões registaram-se nesta terça-feira numa base aérea russa na região da Crimeia , ocupada desde 2014. Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas na sequência do incidente, cuja origem ainda é desconhecida. Do lado russo, diz-se que foi uma detonação de munições. Do lado ucraniano, há sinais contraditórios: Miikhailo Podoliiak, conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky, foi, num primeiro momento, evasivo e depois negou a autoria das explosões; um oficial, sob anonimato, disse ao New York Times que se tratou de um ataque, um acto de sabotagem, levado a cabo por guerrilheiros, e o Ministério da Defesa ironizou com o assunto.

