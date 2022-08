Muguruza tuvo que sacar su mejor repertorio para avanzar en el US Open

Entornointeligente.com /

Nueva York (EE.UU.).- Garbiñe Muguruza arrancó con buen pie este martes en el Abierto de Estados Unidos, al imponerse por 6-3 y 7-6 (5) a la danesa Clara Tauson en su debut.

— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2022 La española, número nueve del mundo, necesitó dos horas para doblegar a una Tauson que a sus 19 años demostró talento y compitió con gran compromiso pese a sufrir molestias en una rodilla durante el encuentro. La ganadora del duelo, que alcanzó los octavos de final en Nueva York el año pasado, dejó atrás la eliminación en primera ronda sufrida en Cincinnati contra Elena Rybakina y fue agresiva desde el primer momento.

Nunca entregó el saque en el primer set e hizo buena una rotura en el cuarto juego para ganar el parcial 6-3 y tomar una valiosa ventaja ante una Tauson que este año fue capaz de ganarle a la estonia Anett Kontaveit, número dos del mundo y entonces número siete, en el Abierto de Australia.

Muguruza parecía poder sentenciar el encuentro sin despeinarse cuando logró la rotura en el quinto juego para ponerse por delante 3-2, pero allí entregó su servicio y se complicó la vida. La danesa, que pidió asistencia médica por un problema en la rodilla derecha, consiguió recuperar su buen nivel y tuvo tres bolas de set con 5-4 en el luminoso hasta que Muguruza consiguió anularlas con su servicio y forzar el desempate.

La situación la jugó con lucidez y remontó un 0-3 para sellar la victoria con un definitivo 7-5 que lo lanza hacia la segunda ronda, donde se medirá con Linda Fruhvirtova, número 167 del mundo, de tan solo 17 años. Será el primer enfrentamiento entre ambas.

