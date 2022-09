Entornointeligente.com /

Muestra de Constanza Gazmuri en AIEP

Sala de Arte AIEP, Triana 820, Providencia. Hasta el 26 de septiembre. La exposición está a cargo de la artista visual Constanza Gazmuri, quien muestra sus creaciones en fotografía análoga.

Gazmuri es Licenciada en Artes Visuales con un minor en estética de la fotografía de la Universidad Católica de Chile. Además, es máster en Dirección de Arte en Cine, de la Escuela Superior de Cine y Audiovisual de Catalunya, Barcelona y desde hace 12 años trabaja como directora de Arte freelance para publicidad principalmente, en distintas casas productoras.

En paralelo ha desarrollado su trabajo como artista visual, principalmente enfocado en el lenguaje fotográfico y de video. Se enteró de la convocatoria de la residencia por medio de una publicación en Redes Sociales y a través de un amigo, tras lo cual postuló, muy motivada al poder volver a trabajar con fotografía análoga.

«Desde que tengo 17 años, que fue mi primera experiencia en un laboratorio, que me encanté con este lugar y de alguna manera tenía muchas ganas de retomar esa experiencia. En el colegio y posteriormente y en la universidad tomé varios ramos de formación de fotografía análoga, pero igualmente no me conectaba con el proceso de fotografía análoga desde hace más de diez años», señala la artista.

«Mi obra surge desde el trabajo de la deconstrucción del paisaje, en distintos términos. Trabajo con la temática del paisaje, focalizando mi interés en paisajes extremos invernales, y esto es lo que se está mostrando en la Sala de Arte de AIEP. Las imágenes con las que trabajo fueron capturadas en residencias de arte durante 2015 en Finlandia y en Islandia. La residencia me permitió experimentar y desde ahí utilice la técnica del movimiento, tanto del papel como de la ampliadora y también los tiempos de exposición para llevar a su desaparición del blanco al negro. Me interesa mucho trabajar la fotografía no como representación de lo real, sino más bien darle una segunda vuelta y presentarle al espectador una lectura por capas, no inmediata, sino más bien que tenga una especie de extrañeza, un misterio que lo vincula con lo pictórico y lo abstracto. Trabajo con una imagen inicial la cual se deconstruye de distintas maneras; desde la desaparición de la imagen, la superposición fotográfica que genera portales y profundidad, la abstracción completa de la imagen que se traduce en una figura/ fondo; hasta la deconstrucción en el mismo montaje», expresa.

La artista también explica su interés por la fotografía análoga.

«Radica principalmente en que es una técnica que invita a vincularse con el tiempo de las cosas de otra manera y en ese sentido, la captura fotográfica, es única. Y también invita a relacionarse con el presente, con el instante, a hacer una elección única de lo que se quiere fotografiar. También hay todo un tema con la experiencia en el laboratorio del proceso de revelado, que es súper mágico. Del tiempo de espera que uno necesita para ver una imagen, desde que esta se toma hasta que se revela la imagen. Hay un romanticismo en el acto, que invita a darse tiempo a ser pacientes, lo que hemos olvidado por el automatismo al que estamos sometidos a diario, en las redes sociales, con el exceso de imágenes. Entonces, es una invitación a reconectar con el tiempo del proceso desde su esencia. También, por otro lado, me interesa mucho el resultado de la imagen, que es algo mucho menos serializado y más único».

Sobre AIEP

AIEP es una institución de educación superior técnico profesional cuya misión es la formación de profesionales y técnicos capaces de insertarse en el mundo laboral, vinculando el quehacer institucional al desarrollo profesional de las personas en las diferentes áreas del conocimiento y regiones geográficas. Con más de 56 años de trayectoria y con cinco años de acreditación institucional (2017-2022), AIEP cuenta con 24 sedes que cubren todo el territorio nacional, una comunidad de más de 92 mil estudiantes, 4.000 docentes, cerca de 120 mil titulados y 1.400 colaboradores. AIEP es B-Corp™ (Certified B Corporation®) y es parte de la Red de Campus Sustentables.

