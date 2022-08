Muertes por covid-19 crecieron en últimas seis semanas, sobre todo en adultos mayores

Entornointeligente.com /

» La mayoría de personas fallecidas en la última semana eran adultos mayores que no estaban vacunados o tenían incompleta sus dosis «, precisó el doctor Gino Dávila Herrera, presidente ejecutivo de EsSalud. Puedes leer: Covid-19: conoce en qué vacunatorios de Lima hacen pruebas de diagnóstico En lo que va del año cerca de 10,845 personas perdieron la vida por complicaciones generadas por el coronavirus, en su mayoría hombres, indicó. El mayor número de víctimas se registró en febrero, mes que tuvo 3807 fallecidos en plena tercera ola. En lo que va de la pandemia, las muertes por SARS-CoV-2 suman, en total, 214 mil 407 fallecidos. En cuanto a las hospitalizaciones en EsSalud, indicó que la ocupación de camas pasó de 764 pacientes en junio a 1383 pacientes en la última semana de julio, lo que representa un incremento de más de 75%. Más pacientes en UCI Además, mencionó que actualmente 231 personas luchan por su vida en una cama UCI, un incremento de más de 70% con respecto a junio, que registró 140 pacientes críticos con ventilación mecánica. Cabe precisar que en la semana epidemiológica 30 se registraron 64327 nuevos infectados de covid-19 a nivel nacional, lo que representa una disminución de 23% respecto a lo reportado en la semana previa, que tuvo 83874 casos. «Es probable que la población, estando con síntomas, no haya acudido a un centro de detección para hacerse la prueba covid, quizás porque priorizó alguna actividad que había programado en Fiestas Patrias», comentó el funcionario. Puedes leer: Cuarta dosis: conoce por qué es necesario recibirla si ya cumpliste los 30 años El titular de EsSalud exhortó a la población a que acudan a los centros de vacunación a recibir la inmunización contra el coronavirus y no descuidar las medidas de bioseguridad, dada la presencia de la cuarta ola y el incremento de casos por las subvariantes de ómicron. Más en Andina: ?? El doctor Daniel Anchante Llosa, coordinador de la UCI Pediátrica Covid-19 del @insnsanborja , explica por qué es importante vacunar a los niños contra el covid-19 https://t.co/9Ih5J91mvS La aparición de nuevas variantes y el incremento de casos son una realidad en el Perú. pic.twitter.com/7tit8DM0ba

(FIN) NDP/RRC Publicado: 5/8/2022

