Muerte de senadora Zulma Gómez habría sido accidental, según primeras averiguaciones

La víctima fue identificada como Derlis Ariel Agüero Sugasti, de 20 años , quien conducía una motocicleta de color negro; informó Rodolfo López, periodista de ABC TV.

Agüero impactó su biciclo contra un automóvil estacionado sobre Artigas y Brasilia , en Asunción, frente mismo a una lomitería, alrededor de las 23:40 del domingo.

El choque se produjo al golpearse la víctima contra la puerta izquierda ligeramente abierta del rodado, uno de la marca Toyota tipo Allion con chapa HAG 130 conducido por Francisco Gabriel Guerrero Segovia (24), que había parado en el sitio para comprar en la lomitería.

«El de la moto estaba viniendo rápido en dirección del vehículo blanco. Mientras le estaba hablando al chofer (del auto) se acercó todito, el chofer abrió un chiquitito la puerta y la moto pasó rápido. Pensé que me iba a chocar a mí, y me hice a un lado, pero me agarró la pierna. Creo que (la víctima) estaba jodiendo con el teléfono. Traté de socorrerle, pero ya era imposible», dijo Kevin Brítez , quien estaba atendiendo la lomitería en ese momento.

El voluntario Sebastián Sánchez, de la 2ª Compañía del Cuerpo de Bomberos, Trinidad, informó que Agüero había fallecido de forma instantánea a pesar de las tareas de reanimación que realizaron él y sus colegas.

El hombre tenía un corte profundo en la cabeza, los brazos y el cuello fracturados. «Muy fuerte fue el golpe», finalizó Sánchez.

