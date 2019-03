Muerte de asegurada: autoridades del IPS buscan deslindar responsabilidad

Entornointeligente.com / Alegan que desconocen el motivo del fallecimiento porque no ocurrió en IPS y que amerita un pedido de autopsia para conocer el proceso de la enfermedad que desencadenó su deceso.

Luego de conocerse la triste noticia del fallecimiento de la joven madre y trabajadora del Grupo Nación, Elizabeth Parini Noguera de 43 años por presunta negligencia médica, esta mañana hablaron autoridades del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). La asegurada falleció en el hospital distrital de Villa Elisa el domingo último, tras deambular varios días por IPS sin que la hayan dejado internada.

Armando Rodríguez, titular del Instituto de Previsión Social (IPS) dijo a la 970 AM y a GEN que ellos en el IPS registraron atención a la señora Parini, tanto en la clínica periférica Ingavi como en el IPS Central, a partir del 13 de marzo aproximadamente y en días sucesivos.

Mencionó que la mujer tenía una cirugía programa por un cálculo renal y aparentemente es el dolor que le traía el cálculo por lo que consultó en la urgencia del Hospital Central y antes en el Hospital Ingavi.

“Lamentablemente ella fallece en un centro público, no en el IPS y por otras cuestiones que deberíamos analizar. Hemos iniciado ya un trabajo de investigación y auditoría interna, tanto en el Hospital Central en el servicio de urgencia, como en la Clínica Ingavi porque fueron los dos servicios donde fue tratada la señora Parini y donde los médicos además de todo el servicio de salud nos tienen que dar una explicación de cuál fue el tratamiento que se le hizo, el procedimiento que se aplicó en este caso porque tenemos protocolos en los casos de urgencia y también en las clínicas cuando se recibe a las personas”, sostuvo.

Rodríguez manifestó que todavía no saben el motivo del deceso. “No tenemos muy claro hasta este momento cuál sería el motivo que le llevó a perder la vida ya que el deceso se produjo en el hospital de Villa Elisa. De acuerdo a los informes preliminares, no debería ser el cálculo, no debería ser esa la razón del deceso. Tuvo que haber habido otra complicación adicional al cálculo que estaba siendo tratado en el hospital central”, indicó.

En otro momento señaló que el caso no se trata de ninguna falencia, de ningún insumo, de ningún personal, porque el personal de guardia de cirugía está todo el tiempo. “Aparentemente no fue el motivo del deceso el cálculo que es el tratamiento que estaba llevando en el IPS”, refirió.

Informes y autopsia Por su parte, Ruth Zayas Gerente de Salud del Hospital Central, expresó también que ellos no saben de qué falleció Elizabeth.

“Yo destaco que ella consultó en Ingavi el 10 por un cólico renal, se le trató, estuvo en observación, se hizo una tomografía Neurotac el miércoles y estaba en buenas condiciones, no había ninguna complicación de esa litiasis renal. Consulta con un urólogo en el hospital el jueves, le da la medicación y trata el cólico. Nosotros no sabemos de qué falleció ella, por eso solicitamos al lugar donde se produjo el deceso, la información de cómo ellos la encontraron, todos los estudios que le hicieron y en el certificado de defunción, cuál fue el diagnóstico”, argumentó.

Anunció que entre hoy o mañana recibirían el informe del hospital de Villa Elisa. “Además del certificado de defunción creo que correspondería o sería conveniente una autopsia para ver el proceso de la enfermedad que desencadenó su muerte. Hasta ahora lo que tenemos referente a todas las internaciones, diagnóstico de las consultas y la internación temporal se refieren solamente al cólico renal”, aseguró Zayas.

