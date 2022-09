Mueren ocho migrantes ahogados en un río entre EE.UU. y México

Entornointeligente.com /

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos confirmó el ahogamiento de al menos ocho migrantes y el arresto de 53 personas al intentar cruzar el Río Grande en la frontera entre México y EE.UU.

Según el portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP por sus siglas en inglés) los ahogamientos ocurrieron el jueves después de que un gran grupo de personas intentara cruzar el río Bravo.

Los agentes fronterizos estadounidenses recuperaron seis de los ocho cuerpos sin vida, mientras que las autoridades mexicanas encontraron a dos de los fallecidos.

Confirma el CBP que ayer un grupo de migrantes fue arrastrado por el río Bravo, entre #PiedrasNegras y la ciudad de Eagle Pass, TX. Rescataron a 37 con vida, fallecieron 8 y 8 más desaparecidos. #Saltillo #Torreon #Monterrey pic.twitter.com/8zi6jiBsM9

— Javier Zuazua (@JavierZuazua) September 2, 2022 Las autoridades estadounidenses rescataron a 37 migrantes que estaban en el río, de los que 16 migrantes fueron detenidos por intentar llegar irregularmente a EE.UU.

En el lado mexicano de la frontera, las autoridades arrestaron a 39 personas que eran parte del grupo de migrantes.

De acuerdo al portavoz del CBP, los migrantes estaban intentando llegar a la localidad de Eagle Pass (Texas).

#BREAKING @CBP confirms at least 53 migrants were swept away yesterday near Eagle Pass—8 bodies were recovered, 37 migrants were rescued. BP Agents are working w/other law enforcement agencies searching for additional victims.

This is the very tragic reality of the #bordercrisis

— Ali Bradley (@AliBradleyTV) September 2, 2022 La llegada de migrantes a EE.UU., en la frontera de Texas, ha provocado que el gobernador texano Greg Abbott, envíe autobuses llenos de personas indocumentadas hacia distritos gobernados por demócratas.

Desde abril pasado, Texas ha enviado unas 7.000 personas a Washington D. C., Nueva York y ahora también a Chicago, traslados que le demandaron casi 13 millones de dólares.

En lo que va de año fiscal, periodo que acaba a finales de septiembre, más de 376.100 migrantes han sido detenidos en la zona fronteriza de Texas, lo que supone casi diez veces más que en el año 2020.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

