Mueren diez mineros tras derrumbarse montaña en el norte de China

El personal se movía por el sitio minero en la ciudad de Baiyin «cuando ocurrió el derrumbe de la ladera de una montaña» que «enterró a estos empleados y vehículos».

El derrumbe de la ladera de una montaña registrado este sábado en una mina de carbón en China dejó diez muertos y siete heridos, indicó la cadena estatal CCTV.

El incidente se produjo alrededor de las 11H15 horas locales (03H15 GMT) en la ciudad de Baiyin, en la provincia de Gansu (noroeste), dijo el canal, añadiendo que las operaciones de rescate ya habían terminado.

El personal se movía por el sitio minero en la ciudad de Baiyin «cuando ocurrió el derrumbe de la ladera de una montaña» que «enterró a estos empleados y vehículos», dijo CCTV. Un total de 17 personas quedaron atrapadas.

JUST IN: Ten people were killed and seven injured Saturday after the collapse of a section of a mountain at a coal mining site in the northwestern province of Gansu, China. Rescue operations are over now, according to reports #China pic.twitter.com/YzjB3yuxgM

— BNN Newsroom (@BNNBreaking) July 23, 2022 Según el informe final del sábado por la noche después del hallazgo del último cuerpo, «diez personas murieron y siete resultaron levemente heridas», dijo, citando a las autoridades locales.

«Se está llevando a cabo una investigación para determinar las causas del accidente», dijo CCTV.

Si bien se proporcionó poca información sobre el sitio minero, la ciudad de Baiyin, que cuenta con un terreno que es en parte montaña y en parte desierto, se estableció originalmente como una base minera nacional de cobre en la década de 1950.

Los accidentes mineros ocurren con frecuencia en China, donde la industria tiene un mal historial de seguridad y las regulaciones a menudo se aplican de manera deficiente.

Sin embargo, la seguridad ha mejorado en las últimas décadas, al igual que la cobertura mediática de incidentes importantes, muchos de los cuales alguna vez fueron pasados ​​por alto.

En diciembre del año pasado, en la provincia norteña de Shanxi, cientos de rescatistas fueron enviados a una mina de carbón inundada que dejó a los mineros atrapados. Veinte trabajadores fueron rescatados y dos cuerpos fueron recuperados después de una dramática operación de dos días.

En respuesta, las autoridades prometieron tomar medidas enérgicas contra las operaciones de excavación ilegales que se dispararon a raíz del aumento de los precios del combustible fósil.

