Mueren cinco soldados sirios en un ataque israelí sobre Damasco

Entornointeligente.com /

El Ministerio de Defensa sirio afirmó que las defensas aéreas sirias lograron derribar la mayoría de los misiles israelíes sobre la capital Damasco.

Un nuevo bombardeo por parte de Israel reportado el sábado contra el aeropuerto y el sur de la capital siria dejó al menos cinco soldados sirios muertos.

LEA TAMBIÉN :

Siria denuncia ataque de fuerzas de Israel contra aeropuerto

La cifra de fallecidos fue confirmada por las autoridades militares y medios de comunicación sirios.

De acuerdo a una fuente militar citada por medios sirios el ataque se llevó a cabo desde la dirección noreste del lago Tiberíades, apuntando al Aeropuerto Internacional de Damasco y algunos puntos al sur de Damasco.

�������� #AHORA | Israel bombardeo el Aeropuerto Internacional de Damasco, Siria. Las agencias del gobierno de Al Assad confirman la muerte 5 militares y daños materiales – SANA.

— Mundo en Conflicto �� (@MundoEConflicto) September 16, 2022 Mediante un comunicado, el Ministerio de Defensa local afirmó que las defensas aéreas sirias lograron derribar la mayoría de los misiles sobre la capital Damasco.

Desde el estallido del conflicto en Siria en 2011, Israel ataca con frecuencia objetivos militares o civiles en el país árabe con el fin de frenar el avance del Ejército sirio hacia los escondites de las bandas armadas radicales apoyadas por EE.UU. y sus aliados.

Reported images of the #Israeli attack on the countryside of #Damascus and it’s International Airport. pic.twitter.com/hTgZo0HzdX

— Majd Fahd ���� (@Syria_Protector) September 16, 2022 El Gobierno sirio, presidido por Bashar al-Asad, ha denunciado una y otra vez que las agresiones de Israel constituyen una clara violación de las resoluciones internacionales, y ha advertido que ante las repetidas violaciones militares israelíes responderá adecuadamente y a su debido tiempo.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com