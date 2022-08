Mueren cinco niños palestinos en polémico incidente en Gaza

Entornointeligente.com /

Este episodio tuvo lugar en el marco del segundo día de un sangriento repunte de tensión

Al menos cinco niños palestinos y un adulto murieron este viernes por el impacto de un proyectil en la ciudad de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza. La Yihad Islámica atribuyó el ataque a Israel, pero el Ejército israelí indicó que se trató de un impacto de un cohete fallido del grupo palestino. El Ministerio de Sanidad de Gaza informó de que en las últimas horas, y tras el episodio en Yabalia, la cifra total de palestinos fallecidos desde el comienzo este viernes de la actual escalada de violencia ascendió a 24, incluyendo seis niños y dos mujeres. Khaled al Batsh, un alto cargo de la Yihad Islámica Palestina (YIP), responsabilizó a Israel por el ataque en Yabalia, mientras que el Ejército israelí emitió un comunicado en el que dijo haber analizado exhaustivamente el incidente y concluyó que se trató de un lanzamiento fallido de un cohete por parte del grupo palestino. «Tenemos en nuestro poder videos que prueban sin lugar a dudas que este incidente no fue el resultado de un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel. Las fuerzas de seguridad israelíes no atacaron Yabalia en las últimas horas. Se ha probado fehacientemente que este incidente fue el resultado del disparo fallido de un cohete lanzado por la Yihad Islámica», señaló el Gobierno israelí. Este episodio tuvo lugar en el marco del segundo día de un sangriento repunte de tensión, que ha dejado hasta ahora más de 200 heridos en Gaza y unos 20 en Israel. Desde el comienzo ayer de una ofensiva israelí sobre la Franja, la YIP ha lanzado unos 400 cohetes hacia Israel, la mayoría de los cuales cayeron en áreas despobladas o fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro. Según medios locales, el Ejército estima que casi un centenar de los cohetes lanzados desde Gaza cayeron dentro de la Franja y no lograron llegar a territorio israelí. Israel, por su parte, bombardeó decenas de instalaciones presuntamente pertenecientes a la Yihad Islámica, incluyendo lo que dijo eran centros de fabricación y almacenamiento de armamento, puestos de control militar y sitios de lanzamiento de cohetes. Además, bombardeó al menos tres edificios residenciales, en uno de los cuales mató el viernes al número de la YIP en Gaza, Taysir al Yabari. El actual repunte de tensión comenzó este viernes con una fuerte ofensiva «preventiva» israelí sobre objetivos de la Yihad en Gaza ante lo que el Ejército describió como una «amenaza inminente» de ataque por parte del grupo como represalia tras el arresto el lunes de uno de sus líderes durante una redada en Cisjordania ocupada. Israel considera que los vínculos de la YIP con Irán convierten al grupo en un satélite de Teherán, que es visto por el Estado judío como una amenaza existencial.

