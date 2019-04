Mueren 15 haitianos durante naufragio en Turcos y Caicos

Entornointeligente.com / San Juan — Unas 15 personas murieron y otras 14 más fueron rescatadas con vida tras el naufragio de un grupo de haitianos que viajaban en un barco y que volcó este fin de semana en West Caicos, una isla inhabitada del archipiélago de Turcos y Caicos, informaron los equipos de emergencia. Las fuentes señalaron que aún quedan por rescatar alrededor de cinco cuerpos, en una operación que ha contado con el apoyo de la Guardia Costera de EE.UU. La policía de Turcos y Caicos advirtió hoy lunes que fue avisada de los hechos en la mañana del domingo. Este suceso se une al ya ocurrido en febrero cuando las autoridades de Bahamas recuperaron los cuerpos sin vida de 28 haitianos en el norte del país. Diecisiete lograron sobrevivir. Ya entonces las autoridades de ambos países lanzaron un aviso a los ciudadanos haitianos a no lanzarse al de Marzo y arriesgar sus vidas. “Desconocemos exactamente cuántas personas iban a bordo. Es una tragedia. Ofrecemos nuestras condolencias y simpatía a las familias afectadas por este suceso tan grave. No merece la pena arriesgar la vida en alta de Marzo en estos barcos”, dijo hoy lunes el comisionado en funciones de la policía de Turcos y Caicos, Trevor Botting. A su vez, indicó que no se sabe cuándo concluirán las tareas de rescate ya que ello depende del transcurso de la jornada de hoy, lunes. Además indicó que las autorida des locales han abierto una investigación para determinar qué causó el accidente. Los haitianos huyen de su país tras agravarse en los últimos meses la crisis con la inflación más alta en once años, violentas protestas -en las que de acuerdo a la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos de Haití (Rnddh) han fallecido al menos 40 personas- y Michel Lapin como nuevo primer ministro interino del país. El pasado 24 de febrero más de 100 ciudadanos haitianos fueron repatriados a su país de origen desde Bahamas un día después de que la Administración del primer ministro del archipiélago atlántico, Hubert Minnis, levantara la suspensión temporal de deportación de inmigrantes ilegales hacia el territorio caribeño. El Gobierno de Bahamas anunció que las deportaciones se reanudarían debido a que la situación en Haití, consideraba, estaba mejorando, por lo que un total de 112 haitianos abandonaron la isla de Nueva Providencia a bordo de la aerolínea Bahamasair, según fue informado en un comunicado gubernamental. La deportación de ese grupo supone el segundo vuelo de esa naturaleza desde el comienzo del año, después de que el 14 de enero otros 45 haitianos fueran enviados a su país de origen por entrar de forma ilegal en el archipiélago atlántico.LINK ORIGINAL: Hoy Digital

