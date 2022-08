Mueren 12 personas en accidente de autobús con peregrinos polacos

Entornointeligente.com /

Al menos 12 personas perdieron la vida este sábado y 31 resultaron heridas -algunas se encuentran en estado crítico- en el accidente de un autobús con peregrinos polacos a unos 40 kilómetros al nordeste de Zagreb, informó la policía.

El accidente ocurrió a las 05.40 hora local, cuando el autobús con matrícula polaca que viajaba por la autopista A4 en dirección a Zagreb se salió de la carretera por razones desconocidas y cayó en un canal.

Bomberos, policía y equipos de emergencia rescataron a los viajeros y los trasladaron a los hospitales de Varazdin y Zagreb.

Según las autoridades croatas, en el autobús viajaban un grupo de peregrinos que habían partido desde una localidad cercana a Varsovia y se dirigía a visitar el santuario mariano de Medjugorje, en el sur de Bosnia-Herzegovina.

«El autobús se precipitó en el canal, de forma que la toda primera mitad del vehículo se comprimió como si hubiera chocado contra un muro. No he visto nada semejante como bombero, y tengo ya 60 años», comentó a «Jutarnji list» el jefe de una unidad de bomberos que participó en el rescate.

El ministro del Interior croata, Davor Bozinovic, dijo que varios heridos están en estado crítico y otros muchos tienen lesiones de gravedad. Ninguno de los 43 pasajeros ha salido ileso.

55 Poles were killed and injured in an accident in Croatia – #cleveland_heights_ohio #greater_cleveland #united_kingdom #united_states #argentina #australia #germany #croatia #belarus #france #russia #zagreb #canada #brazil #poles #ohio #were https://t.co/Z5UHxaqdkr

— IdeallyaNews (@IdeallyaNews) August 6, 2022

¿Deseas recibir esta y otras noticias en tu celular? Únete a nuestro grupo de Telegram o WhatsApp a través de los siguientes enlaces: Telegram https://t.me/diariolaverdad y WhatsApp https://bit.ly/3kaCQXh . Además, sigue nuestro perfil en Instagram @diariolaverdad y en Facebook y Twitter @laverdadweb.

LINK ORIGINAL: La Verdad de Maracaibo

Entornointeligente.com