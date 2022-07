Muere uno de los villanos de Titanic

Entornointeligente.com /

El actor británico David Warner, que protagonizó películas como Titanic, The Omen y la franquicia Star Trek, ha fallecido a los 80 años a causa de una enfermedad relacionada con el cáncer, según ha anunciado su familia.

En la pantalla, el ganador del Emmy interpretó a Spicer Lovejoy, el ayudante de cámara y guardaespaldas de Billy Zane, en el éxito de taquilla de 1997 de James Cameron, Titanic, y también se hizo famoso por papeles como el del fotógrafo Keith Jennings en la película de terror de 1976 The Omen.

Un comunicado de su familia decía: «Nosotros, su familia y sus amigos, le echaremos mucho de menos y le recordaremos como un hombre de buen corazón, generoso y compasivo, compañero y padre, cuyo legado de trabajo extraordinario ha tocado las vidas de muchas personas a lo largo de los años. Tenemos el corazón roto.

«Le sobreviven su amada compañera Lisa Bowerman, su muy querido hijo Luke y su nuera Sarah, su buena amiga Jane Spencer Prior, su primera esposa Harriet Evans y sus muchos amigos del polvo de oro».

Nacido en Manchester en junio de 1941 y educado en Leamington Spa, Warwickshire, Warner dio sus primeros pasos en la interpretación al inscribirse en la Real Academia de Arte Dramático (Rada) de Londres.

Fue su papel en la película de 1966 Morgan: Un caso adecuado para el tratamiento, que protagonizó junto a Vanessa Redgrave, le valió una nominación al Bafta de actor principal.

Su papel en la serie de los años ochenta Masada, protagonizada por Peter O’Toole y en la que Warner interpretaba al político romano Pomponius Falco, le valió un Emmy.

En medio de su éxito, Warner sufrió un miedo escénico crónico provocado por una enfermedad de la piel, la psoriasis, y dio prioridad a los papeles en la televisión y el cine sobre el teatro.

Sin embargo, en 2001 volvió a los escenarios después de casi 30 años para interpretar a Andrew Undershaft en una reposición en Broadway de la obra Major Barbara, de George Bernard Shaw.

En 2014 formó parte del reparto de The Once And Future King de la BBC Radio 4, una serie basada en la colección de novelas fantásticas de TH White y adaptada por el dramaturgo Brian Sibley.

Warner interpretó a Merlyn y dijo a la BBC en ese momento: «Bueno, si te piden que interpretes a Merlyn en una radionovela para la BBC, desde luego no diría que no.

«Es un personaje maravilloso. Pero la gran ventaja es que con el audio… cada individuo puede imaginarse a sí mismo, esa es la magia de la radio».

En años posteriores protagonizó las películas Tú, yo y él y también apareció en Mary Poppins Returns de 2018 como el oficial naval retirado Almirante Boom, que fue retratado por Reginald Owen en la película original.

Warner también tenía una extensa lista de créditos teatrales, habiendo formado parte de la Royal Shakespeare Company (RSC), que lo vio protagonizar producciones de La Tempestad, Julio César y Enrique VI.

