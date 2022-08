Muere niña de 5 años intentando cruzar el Río Bravo para entrar a EEUU

Entornointeligente.com /

La madre de la niña fue rescatada más tarde, al igual que otros cuatro inmigrantes, informó el Instituto Nacional de Migración de México.

CIUDAD DE MÉXICO — Una niña de 5 años procedente de Guatemala se ahogó cuando intentaba cruzar el Río Bravo el lunes para ingresar a Texas, informaron el martes las autoridades.

La niña intentaba cruzar el río con su madre cuando la corriente se la llevó, informó el Instituto Nacional de Migración de México.

0:00 0:00:53 0:00 Descargar 240p | 2,5MB 360p | 3,7MB 480p | 5,5MB 720p | 13,0MB 1080p | 18,8MB La entidad dijo en un comunicado que funcionarios en Chihuahua realizaron tres operativos de búsqueda para rescatar a personas que intentaban cruzar el río hacia Estados Unidos.

La madre les dijo a los rescatistas que estaba cargando a su hija, pero la corriente se la llevó de los brazos.

El cuerpo de la niña fue encontrado río abajo cerca de Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera con El Paso, Texas.

Otros cuatro migrantes sudamericanos fueron encontrados de las aguas y llevados a un lugar seguro.

*Con información de las agencias Reuters y Associated Press.

