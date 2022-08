Muere Jorge Milchberg, arreglista de ‘El cóndor pasa’

Entornointeligente.com /

El músico y compositor argentino Jorge Milchberg, célebre por los arreglos y la grabación de El cóndor pasa , un himno del repertorio latinoamericano, murió en París a los 93 años, informó ayer viernes la Embajada de Argentina en Francia.

Milchberg, que durante décadas multiplicó las giras con su grupo de música andina Los Incas , falleció el 20 de agosto, pero la información fue difundida este viernes por la misión diplomática argentina, que no precisó la causa de su muerte.

Con Los Incas , grupo clave en la historia internacional de la música latinoamericana, grabó El cóndor pasa en 1963.

Con arreglos de Milchberg, letra de Paul Simon y un título diferente en inglés ( If I could ), la canción fue éxito mundial del duo folk neoyorquino Simon & Garfunkel en su quinto LP, el superventas Bridge over trouble water (1970).

El tema musical El cóndor pasa perteneció a una zarzuela de igual título y fue creado por el compositor peruano Daniel Alomía Robles en 1913.

La embajada precisó que el funeral se realizará en «estricta intimidad familiar» en el cementerio parisino de Père Lachaise y que su cuerpo reposará en la localidad de Thénisy, en el norte de Francia.

El músico argentino también fue orquestador y acompañó en los escenarios a la cantante francesa Marie Laforêt en los años 1968 y 1969.

Milchberg, pianista de formación, fue un charanguista de renombre mundial, invitado a menudo al Festival del Charango de París.

Tuvo «una larga carrera profesional con un reconocimiento internacional bien merecido» , destacó la legación diplomática argentina.

Hijo de padres polacos y nacido el 5 de septiembre de 1928 en Buenos Aires, Milchberg llegó en 1955 a París y actuó en la célebre sala de conciertos L’Escala.

