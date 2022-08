Muere el exlíder soviético Mijaíl Gorbachov a los 91 años

Entornointeligente.com /

(CNN) — Mijaíl Gorbachov , el último líder de la antigua Unión Soviética, murió a la edad de 91 años.

Gorbachov murió después de una larga enfermedad, informaron las agencias de noticias estatales rusas.

«Mikhail Sergeevich Gorbachov murió esta noche después de una enfermedad grave y prolongada», informó el Hospital Clínico Central, según RIA/Novosti el martes.

La vida y carrera de Mijaíl Gorbachov, en datos El hombre al que se le atribuye la introducción de reformas políticas y económicas clave en la URSS y ayudar a poner fin a la Guerra Fría había tenido problemas de salud durante algún tiempo.

Con su naturaleza extrovertida y carismática, Gorbachov rompió el molde de los líderes soviéticos que hasta entonces habían sido en su mayoría figuras remotas y gélidas. Casi desde el inicio de su liderazgo, luchó por reformas significativas, para que el sistema funcionara de manera más eficiente y democrática. De ahí las dos frases clave de la era de Gorbachov: «glasnost» (apertura) y «perestroika» (reestructuración).

publicidad «Empecé estas reformas y mis estrellas guía fueron la libertad y la democracia, sin derramamiento de sangre. Así el pueblo dejaría de ser un rebaño dirigido por un pastor. Se convertirían en ciudadanos», dijo más tarde.

De mano de obra agrícola a estrella en ascenso del partido Gorbachov tuvo un comienzo humilde: nació en una familia campesina el 2 de marzo de 1931 cerca de Stavropol, y cuando era niño, se dedicó al trabajo agrícola a la par de sus estudios, trabajando con su padre que era un operador de cosechadoras. En su vida posterior, Gorbachov dijo que estaba «particularmente orgulloso de mi capacidad para detectar una falla en la cosechadora al instante, solo con el sonido».

Se convirtió en miembro del Partido Comunista en 1952 y completó una licenciatura en derecho en la Universidad de Moscú en 1955. Fue aquí donde conoció —y se casó— con su compañera de estudios Raisa Titarenko.

Gorbachov advirtió a Rusia y Estados Unidos en 2019 que debían evitar una «guerra caliente» A principios de la década de 1960, Gorbachov se convirtió en jefe del departamento de agricultura de la región de Stavropol. A fines de la década, ascendió a la cima de la jerarquía del partido en la región. Llamó la atención de Mikhail Suslov y Yuri Andropov, miembros del Politburó, el principal organismo normativo de la Parte Comunista de la Unión Soviética, quienes lo eligieron para el Comité Central en 1971 y organizaron viajes al extranjero para su estrella en ascenso.

En 1978, Gorbachov estaba de regreso en Moscú y al año siguiente fue elegido como candidato a miembro del Politburó. Su administración de la agricultura soviética no fue un éxito. Como se dio cuenta, el sistema colectivo tenía fallas fundamentales en más de un sentido.

Miembro de pleno derecho del ó desde 1980, Gorbachov se volvió más influyente en 1982 cuando su mentor, Andropov, sucedió a Leonid Brezhnev como secretario general del partido. Se ganó una reputación como enemigo de la corrupción y la ineficiencia, y finalmente ascendió al primer puesto del partido en marzo de 1985.

Mijaíl Gorbachov, visto en 1984, cuando era miembro del Politburó ruso y segundo en la fila del Kremlin.

«Un hombre con el que uno puede hacer negocios» Con la esperanza de trasladar recursos al sector civil de la economía soviética, Gorbachov comenzó a argumentar a favor del fin de la carrera armamentista con Occidente.

Sin embargo, a lo largo de sus seis años en el cargo, Gorbachov siempre pareció moverse demasiado rápido para el establecimiento del partido —que vio amenazados sus privilegios— y demasiado lento para los reformadores más radicales, que esperaban acabar con el estado de partido único y la economía dirigida.

Al tratar desesperadamente de mantener el control del proceso de reforma, parecía que subestimó la profundidad de la crisis económica. También parecía haber tenido un punto ciego por el poder de la cuestión de la nacionalidad: Glasnost creó llamados cada vez más fuertes a la independencia de los países bálticos y otras repúblicas soviéticas a fines de la década de 1980.

Tuvo éxito en política exterior, pero principalmente desde una perspectiva internacional, con otros líderes mundiales tomando nota. La ex primera ministra británica Margaret Thatcher lo llamó «un hombre con el que uno puede hacer negocios».

En 1986, cara a cara con el presidente estadounidense Ronald Reagan en una cumbre en Reykjavik, Islandia, Gorbachov hizo una propuesta impresionante: eliminar todos los misiles de largo alcance en poder de Estados Unidos y la Unión Soviética. Era el principio del fin de la Guerra Fría.

Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1990 «por su papel de liderazgo en el proceso de paz que hoy caracteriza a partes importantes de la comunidad internacional».

El pacto que resultó fue el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio perduró como un pilar del control de armas durante tres décadas hasta que, en 2019, Estados Unidos se retiró formalmente y el gobierno ruso dijo que había sido enviado a la basura.

Gorbachov habla durante una visita a Ottawa, Canadá, en 1990.

Rebelión en la línea dura Si bien los acuerdos de control de armas de Gorbachov con EE.UU. también podrían considerarse de interés soviético, la ruptura de algunos de los países de Europa del Este, seguida de la unificación alemana y la membresía en la OTAN para la nueva Alemania unificada (Alemania Occidental había estado previamente en la OTAN ), enfureció a los comunistas de la vieja escuela.

En agosto de 1991, los partidarios de la línea dura estaban hartos. Con Gorbachov de vacaciones en Crimea, organizaron una revuelta. Boris Yeltsin, el presidente de la república soviética más grande, Rusia, y un feroz crítico de lo que él consideraba las reformas a medias de Gorbachov, sin embargo acudió en su rescate, enfrentando y derrotando a los golpistas.

Pero en toda la Unión Soviética, las repúblicas —una tras otra— estaban declarando su independencia y el 25 de diciembre de 1991, Gorbachov renunció como presidente soviético. Mientras leía su discurso de renuncia, Gorbachov definió lo que probablemente será su legado: «El país recibió la libertad, se liberó política y espiritualmente, y ese fue el logro más importante».

Se arrió la bandera roja que ondeaba sobre el Kremlin, símbolo de la URSS. La Unión Soviética había terminado y Yeltsin tenía el control. «Vivimos en un mundo nuevo», dijo Gorbachov.

En abril de 2012, Christiane Amanpour de CNN le preguntó a Gorbachov si él había diseñado el colapso de la Unión Soviética.

Gorbachov dijo que no había nada en sus discursos «hasta el final» que hubiera apoyado su desintegración: «La ruptura del sindicato fue el resultado de la traición de la nomenklatura soviética, de la burocracia y también de la traición de Yeltsin. Habló sobre cooperar conmigo, trabajar conmigo en un nuevo tratado de unión, firmó el borrador del tratado de unión, puso sus iniciales en ese tratado. Pero al mismo tiempo, estaba trabajando a mis espaldas».

En 1996, Gorbachov compitió contra Yeltsin por la presidencia rusa, pero obtuvo menos del 1% de los votos.

Hablando después de la presidencia Tres años después, Gorbachov perdió al amor de su vida, su esposa durante 46 años, Raisa, debido al cáncer. La pareja tuvo una hija, Irina. «En los peores momentos siempre estuve muy tranquilo y equilibrado. Pero ahora que se ha ido, no quiero vivir. El punto central de nuestras vidas se ha ido», dijo.

Pero Gorbachov siguió hablando sobre el desarme nuclear, el medio ambiente, la pobreza y, en memoria de su esposa, creó con la familia la Fundación Raisa Gorbachev para luchar contra el cáncer infantil.

Anteriormente, había establecido la Cruz Verde —para tratar temas ecológicos— y la Fundación Internacional de Estudios Socioeconómicos y Políticos, o Fundación Gorbachov. En 2011, Gorbachov también lanzó los «Premios Gorbachov» anuales para celebrar a «aquellos que han cambiado el mundo para mejor».

La participación de Gorbachov en la política rusa también continuó. Fue presidente del Partido Socialdemócrata de Rusia desde 2001 hasta su renuncia en 2004 por conflictos con la dirección y el liderazgo del partido.

En 2007, se convirtió en líder de un nuevo movimiento político ruso: la Unión de Socialdemócratas, que a su vez creó el opositor Partido Democrático Independiente de Rusia.

Le dijo a Christiane Amanpour de CNN en 2012 que estaba de acuerdo en que la democracia rusa estaba «viva», pero agregó: «Que está ‘bien’… no es así. Estoy vivo, pero no puedo decir que estoy bien». Explicó que las «instituciones de la democracia no están funcionando de manera eficiente en Rusia, porque en última instancia no son libres».

Un legado mixto En una entrevista con CNN en 2019, Gorbachov dijo que Estados Unidos y Rusia deben luchar para evitar que se desarrolle una «Nueva Guerra Fría» a pesar del empeoramiento de las tensiones. «Esto podría convertirse en una guerra caliente que podría significar la destrucción de toda nuestra civilización. Esto no debe permitirse», dijo.

Y cuando se le preguntó sobre la desaparición del tratado de 1987 que firmó con Reagan, Gorbachov expresó la esperanza de que tales acuerdos de control de armas puedan revivir.

«Todos los acuerdos que están ahí se conservan y no se destruyen», dijo. «Pero estos son los primeros pasos hacia la destrucción de [lo que] no debe ser destruido en ningún caso». El objetivo final del control de armas, agregó, debe ser deshacerse por completo de las armas nucleares.

La vida posterior a la URSS de Gorbachov también incluyó algunas sorpresas mientras trabajaba para recaudar dinero para sus causas con apariciones en anuncios de Pizza Hut y Louis Vuitton. En 2004, Gorbachov ganó un premio Grammy al mejor álbum de palabras habladas para niños por «Prokofiev: Peter and the Wolf / Beintus: Wolf Tracks», que grabó con el expresidente estadounidense Bill Clinton y la actriz Sophia Loren.

Otros premios incluyeron la Medalla de la Libertad de 2008 del Centro Nacional de la Constitución de EE.UU. y el mayor honor de Rusia, la Orden de San Andrés, que le fue otorgada en su 80 cumpleaños en 2011 por el entonces presidente ruso Dmitry Medvedev.

Pero hasta el final, Gorbachov fue un líder más respetado en otros países que en casa. En Rusia, algunos lo denigraron por destruir el imperio soviético y otros por moverse demasiado lento para liberar a su nación de las garras del comunismo. En Occidente, sin embargo, sigue siendo el ganador del Premio Nobel de la Paz que ayudó a poner fin a la Guerra Fría.

Corrección: Esta historia fue actualizada para reflejar que Gorbachov murió a los 91 años.

