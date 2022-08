Muere actriz de La Sirenita

Entornointeligente.com /

Pat Carroll, actriz de Úrsula en La Sirenita, y quien ganó un Emmy en 1957 por el programa cómico de televisión Caesar’s Hour, falleció el sábado a causa de una neumonía en su casa de Massachusetts, según informó su hija Tara Karsian a The Hollywood Reporter.

Su talento cómico la llevó a trabajar con estrellas como Mickey Rooney y Mary Tyler Moore, y gran parte de su carrera televisiva se desarrolló en programas de comedia.

También participó en The Love Boat y ER.

La hija de Carroll, Kerry Karsian, publicó la noticia de la muerte de su madre en Instagram, pidiendo a sus seguidores que «la honren riéndose a carcajadas de cualquier cosa hoy (y todos los días)».

Sin embargo, su papel más memorable fue el de Úrsula, mitad mujer y mitad pulpo, en la película de 1989 La Sirenita, basada en el cuento original de Hans Christian Andersen.

Según el autor Allan Neuwirth, en su libro Makin’ Toons: Inside the Most Popular Animated TV Shows and Movies: «Mi ambición de toda la vida era hacer una película de Disney. Así que fui su gancho, línea y plomada».

La intrigante Úrsula ofrece a la princesa sirena Ariel la posibilidad temporal de convertirse en humana para intentar conquistar el corazón del hombre que ama, pero tiene que renunciar a su voz como pago.

La imagen del personaje de Disney se inspiró en la drag queen Divine, y a Carroll «se le dijo que emulara los mismos gruñidos graves por los que era conocida Divine», dijo Radio Times en 2020, en un artículo sobre un documental de Disney+ basado en el letrista de la película, Howard Ashman.

Hollywood Reporter dijo que Ashman había hecho una grabación de cómo quería que cantara Úrsula, y Carroll dijo en Makin’ Toons: «¡Me dio esa interpretación! Vamos, soy lo suficientemente honesto como para decir eso.

«Obtuve toda la actitud de él… sus hombros se movían de una manera determinada, y sus ojos iban de una manera determinada… Obtuve más sobre ese personaje de Howard cantando esa canción que de cualquier otra cosa».

Momento cómico

Carroll también puso voz a Úrsula para varios videojuegos, así como para la serie de televisión de 1993 La Sirenita.

Carroll dijo en 2013 lo mucho que aprendió sobre la comedia trabajando con las primeras estrellas cómicas estadounidenses Howard Morris, Carl Reiner y Sid Caesar, diciendo: «Trabajaron juntos durante tanto tiempo que tenían ese sentido innato del tiempo del otro. Era imposible que se equivocaran».

Entre sus otros papeles en la televisión se encuentran el de abuelita en la versión en inglés de Mi vecino Totoro, de 1988, y un papel en Laverne & Shirley en 1976.

En los años 80, sus trabajos de doblaje incluyeron dibujos animados estadounidenses como La búsqueda del tesoro de Yogi, Galaxy High School y Superman. ¡En su carrera también trabajó en Broadway, donde fue nominada a un Tony en 1955 por la revista musical Catch a Star!

Estuvo casada con Lee Karsian desde 1955 hasta su divorcio en 1976, y tuvieron dos hijas y un hijo. Murió hace 13 años, en la misma fecha que su madre, añadió Hollywood Reporter.

