Muere a los 86 años el actor Charles Grodin, estrella de ‘Beethoven’

Entornointeligente.com / El actor estadounidense Charles Grodin, conocido por sus actuaciones cómicas en películas como Beethoven, murió a los 86 años, informó su hijo Nicholas a la AFP.

Grodin había tenido un pequeño papel, el del obstetra, en el clásico El bebé de Rosemary ( 1968) de Roman Polanski antes de brillar junto a Robert de Niro en la comedia de detectives Fuga a la medianoche y en la versión de King Kong de 1976.

Pero fue sobre todo la popular comedia Beethoven , donde compartió cartel en 1992 con un enorme perro San Bernardo, la cinta que lo dio a conocer al gran público.

Grodin, que sufría de cáncer de médula ósea, murió en su casa en Wilton, Connecticut, en el este de Estados Unidos, dijo su hijo.

“Es muy triste escuchar eso. Fue una de las personas más divertidas que he conocido”, reaccionó el legendario comediante estadounidense Steve Martin en Twitter.

Nacido en Pittsburgh en 1935, Grodin se hizo un nombre en las tablas y se abrió paso en Broadway a principios de la década de 1960 antes de encarnar papeles en el cine, a menudo secundarios.

Condujo su propio programa de entrevistas en la década de 1990 e hizo apariciones frecuentes en los programas de Johnny Carson, David Letterman y Jay Leno.

