Muere a los 54 años el famoso monologista de Netflix, David A. Arnold

Entornointeligente.com /

El famoso comediante y monologuista David A. Arnold ha fallecido este miércoles a los 54 años por causas naturales y rodeado de su familia, según ha informado su círculo más cercano.

El humorista, que comenzó su carrera actuando en el Festival de Comedia de Montreal , anunciaba hace apenas un mes las fechas de su nueva gira Pace Ya Self , que comenzó en Carolina del Norte el pasado 4 de agosto.

Asimismo, el pasado mes de julio, coincidiendo con el estreno en Netflix de It Ain’t For the Weak , visitó España para presentar este espectáculo, en el que bromeaba sobre las discusiones matrimoniales y los hijos privilegiados. Pero su estreno en esta plataforma fue en 2019 con David A. Arnold: Fat Ballerina, un especial de su comedia stand-up .

Durante su trayectoria, también se ha dedicado a escribir series de comedia, entre las que destacan Meet The Browns , Raising Whitley , Tyler Perry’s House of Payne y That Girl Lay Lay , la exitosa serie de Nickelodeon. Esto fue lo que le convirtió en uno de los pocos productores ejecutivos negros en Hollywood.

Es por ello que la propia cadena televisiva, según ha comunicado Deadline , ha querido dedicarle unas palabras: «Desde Nickelodeon estamos conmocionados e increíblemente entristecidos por el repentino fallecimiento de nuestro querido amigo y socio creativo, David A. Arnold. Tenía un talento inmenso y un narrador talentoso con una amplia gama de fanáticos […]. En nombre de todos, enviamos nuestros pensamientos y condolencias a su familia, sus amigos y sus fans».

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com