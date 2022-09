Muere a los 102 años el agente literario que luchó por publicar «On the Road»

Entornointeligente.com /

NUEVA YORK.- El agente literario estadounidense Sterling Lord , que representó a algunos de los nombres más importantes de la escritura estadounidense, incluido Jack Kerouac, quien le confió su famosa novela « On the Road «, falleció este sábado en Ocala (centro de Florida) a los 102 años, informó hoy The New York Times.

Lord era un incipiente agente literario de Manhattan cuando Kerouac -que entonces tenía 29 años- entró por primera vez a su oficina en 1952.

Al editor le costó cuatro años vender el ahora icónico libro, que al español se tradujo como « En el camino» , por unos 1.000 dólares.

El libro, que muchos consideran la «biblia» de la Generación Beat y que recoge las vivencias del autor en una serie de viajes que hizo entre 1947 y 1950 a lo largo de Estados Unidos, vendió cinco millones de copias.

Kerouac, que tenía dos años menos que Lord, también murió en Florida, pero en 1969, a los 47 años de edad, como consecuencia de una hemorragia interna causada por la cirrosis que el escritor padecía a consecuencia de su prolongado alcoholismo.

Otro de los hitos de Lord, según The New York Times, fue darle la idea de escribir » Wise Guy» a su cliente, el escritor Nicholas Pileggi , libro que Martin Scorsese adaptó para la película «Goodfellas» en 1990.

EFE

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com