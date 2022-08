Muchos jugadores, poco equipo

Entornointeligente.com /

Por muchos torneos, en el Saprissa las críticas recayeron sobre la parte dirigencial, por la falta de una planilla con profundidad que le permitiera al cuerpo técnico de turno tener más opciones de las cuales echar mano cuando lo requiriera, sin embargo, ahora el problema del Monstruo es otro y es exclusivo de sus jugadores y timonel.

Con los agresivos fichajes efectuados en el actual mercado de pases, la institución morada, y principalmente el gerente deportivo Ángel Catalina, se quitaron ese peso de encima, pero ahora Jeaustin Campos deberá solucionar otro aspecto siempre relacionado con sus futbolistas.

El club tibaseño tiene una de las planilla más completas del campeonato nacional, y hombre por hombre se evidencia, no obstante, carece de un correcto acople de los mismos para el buen funcionamiento del sistema de juego que Jeaustin desea plasmar en cancha.

El estratega es consciente y asegura tener bien referenciada la situación.

«¿Qué tenemos un mejor equipo? Yo me atrevería a decir que tenemos una mejor planilla, tal vez, de jugadores, pero falta un poco el afinar lo que se llama equipo. Tenemos buenos jugadores, buenas alternativas, pero también nos falta un poco afinar el conjunto», mencionó Campos.

Jeaustin se refirió a los casos puntuales de los refuerzos extranjeros, quienes debutaron el fin de semana contra Puntarenas.

Las tres incorporaciones tienen las condiciones, pero aun no se adaptan a lo que pretende y esto les llevará un tiempo indeterminado, expresó el mandamás saprissista.

«Hemos visto que, en algún momento, hablando ya de Javon, Paradela y Fidel, hacían pases que quedaban cortos o no era la jugada. De repente, Mariano tuvo una que pensó que Javon iba a ir, se frenó y la bola pasó; eso es equipo. Entonces, tenemos buenos jugadores, pero debemos afinar esos detalles, hemos ido muy a trasmano, pero no hay tiempo tampoco. Nos falta afinar un equipo, los movimientos. Falta el que todos tengamos un solo partido en la cabeza, esa coordinación con los compañeros», agregó.

El estratega más exitoso en la historia de la S aprovechará que, por segunda semana consecutiva, tienen una semana larga para consolidar su idea de juego en las prácticas.

SIN PRESIÓN

Por tener más opciones para conformar sus onces iniciales, Jeaustin no se siente más presionado. Confiesa que ya pasó por donde asustan y que, como todo técnico, siempre tiene las maletas listas esperando lo peor.

«En todos los equipos en que un entrenador está, están las maletas al otro lado de la puerta. No me ocupo ni me preocupo. Hay prioridades, no tengo ninguna presión, esto lo hemos pasado un millón de veces y hemos pasado por donde asustan, por donde asustan de verdad», explicó.

Además, añadió: «Cuántos partidos llevo, cuántos campeonatos llevo, ganados y perdidos. Con equipos mejores que este y no he quedado campeón, con equipos tal vez de un nivel más bajo que este y hemos quedado campeones. El espíritu del ADN de Saprissa prevalece siempre», dijo.

El Monstruo tendrá este sábado una prueba ante el campeón nacional. Cartaginés visitará La Cueva a las 8 de la noche por la jornada 4 del Apertura 2022.

SIN AARÓN CRUZ

El Monstruo tendrá que hacerle frente de tres a cuatro partidos sin su portero titular por motivo de una dolencia muscular. Aarón Cruz sufrió el domingo una lesión durante el partido ante Puntarenas que lo obligó a abandonar el juego de forma prematura. El conjunto morado comunicó que el arquero presenta una desgarro grado 2 de su muslo posterior derecho a nivel de los isquitibiales y que su tiempo de recuperación va de las dos a tres semanas.

Los partidos que Cruz se perdería serían ante Cartaginés, dos contra San Carlos y uno ante Pérez Zeledón.

Jueves 04 Agosto, 2022

HORA: 12:00 AM

