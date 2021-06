¡MUCHO DINERO! Los actores de Friends han conseguido cobrar millones de dólares con la serie

Entornointeligente.com / Una reunión que desde antes de ser anunciada ya tenía al mundo con expectativas súper altas, por fin ha llegado a la pantalla. ¡Sí!, estamos hablando de Friends ; la serie cómica que logró llamar la atención del mundo entero con sus 236 episodios, divididos en 10 temporadas.

Los seis personajes Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer y Lisa Kudrow ; lograron apartar un tiempo en sus agendas para un histórico reencuentro que, sin duda alguna, logró su cometido: recibir las mejores críticas por parte de sus fanáticos.

Ahora, más allá de todo lo bueno relacionado con el público, también hay algo muy bueno cuando de economía se trata. Según lo publicado por la revista Variety, que a su vez citó a una fuente cercana a la producción, no todos los actores cobraron lo mismo; algo que choca por la lucha que mantuvieron años atrás. No obstante, la cantidad entre unos y otros no varía tanto; se sitúa entre 2.5 y 3 millones de dólares.

Pero, esto no sería sorpresa para algunos y es que con el pasar de los años han sumando muchísimos ceros a sus cuentas. Durante las dos primeras temporadas, el reparto recibió unos 22.500 dólares por episodio, pero en las dos últimas entregas llegaron a cobrar un millón de euros por cada uno de los capítulos; una cifra astronómica teniendo en cuenta que la novena temporada tuvo 24 episodios y la décima 18.

En ambas no hubo una brecha salarial entre los actores principales, a pesar de que tras la segunda temporada Jennifer Aniston y David Schwimmer fueron elegidos por los productores para cobrar más dado que la trama de Ross y Rachel tenía mucho más peso en la ficción. Los dos protagonistas se sintieron incómodos y comenzaron a cambiar las cosas para que todos percibieran el mismo salario. En la tercera entrega ya cobraban todos 75.000 dólares por episodio y sus emolumentos fueron ascendiendo poco a poco pasando por los 125.000 y los 750.000 antes de alcanzar el famoso millón.

