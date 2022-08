MTPE prioriza acciones para mejorar la empleabilidad y la inserción laboral

Entornointeligente.com /

Invitado por la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú, Salas destacó el interés del Parlamento en temas como la informalidad laboral y el empleo. «Este grupo de trabajo es un ejemplo claro de cómo el Poder Ejecutivo y el Legislativo pueden encontrar una agenda común, entre las diversas problemáticas que tiene nuestro país, para sacar adelante aquello que más necesitan los peruanos», apuntó. El ministro detalló que su sector implementa servicios de mejora de la empleabilidad e inserción, como las Becas Jóvenes Bicentenario, capacitación laboral, certificación de competencias y el fortalecimiento de la Bolsa de Empleo para la inserción en el mercado laboral formal. [Lea también: Gobierno fortalecerá políticas orientadas a promover empleo decente ] Formaliza Perú Un segundo eje cuenta con una propuesta normativa que incentiva la recuperación del empleo formal en las mypes, así como el fortalecimiento de los centros integrados Formaliza Perú: 17 en la actualidad, a nivel nacional, y se espera inaugurar otros tres en Loreto, Cusco y Piura. El titular del MTPE informó que, de esta manera, su portafolio promueve la formalización de las empresas, a fin de impulsar el tránsito al empleo formal fortaleciendo las capacidades de los trabajadores para que se mantengan en este ámbito. Añadió que existe un tercer eje, en el cual se diseñan herramientas digitales para fortalecer la inteligencia inspectiva con enfoque territorial y sectorial, lo que garantizará el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, a través de la fiscalización y la asistencia técnica. «Actualmente estamos liderando la Mesa de Recuperación del Empleo con la participación de MEF, Produce, Midagri, Mincetur y MIMP, donde proponemos medidas de política e intervenciones para la recuperación y promoción del empleo formal», apuntó. Mercado heterogéneo En el Congreso, Salas precisó que el mercado laboral es heterogéneo y no todos los peruanos tienen el mismo tipo de empleo. A modo de ejemplo, dijo que los que reciben un salario suman 8.2 millones de trabajadores, es decir, la mitad de la PEA ocupada en el Perú. Asimismo, los que trabajan por su cuenta o trabajadores independientes son 6.5 millones y representan el 37 % de la PEA ocupada. Mencionó también a los trabajadores familiares que no reciben remuneración, que se concentran en el sector agrícola y en negocios familiares, como bodegas y otros. Finalmente, las trabajadoras del hogar y los empleadores o dueños de negocios constituyen un segmento que concentra alrededor de un millón de personas. «La actividad económica que concentra la mayor cantidad de trabajadores es el sector servicios, seguido de agricultura y comercio, mientras que las actividades con mayor productividad –como minería e industria– concentran solo a 1.7 millones de trabajadores, es decir solo al 10% de la PEA ocupada». El ministro aseveró que la tasa de empleo informal en el Perú alcanzó el 77 % en el 2021, producto de la crisis generada por la pandemia. Sin embargo, de abril de 2021 a marzo de 2022 esa tasa se redujo ligeramente, en menos de un punto porcentual (76.1 %), según cifras del INEI. Diálogo tripartito Salas fue interrogado sobre la posibilidad de derogar o aplazar la entrada en vigencia de los decretos supremos 001-2022-TR y 014-2022-TR, que modifican los reglamentos de las leyes de tercerización laboral y relaciones colectivas de trabajo, respectivamente, por su posible impacto sobre el empleo. «El diálogo tripartito es fundamental en el ámbito laboral. Desde que asumí el cargo vengo haciendo el llamado para reactivar el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo pues la parte empresarial privada decidió no participar, poniendo como condición la derogación de estos dos decretos». Los trabajadores no tienen inconvenientes en sentarse a conversar. Estas normas han sido actualizadas de acuerdo con la normativa nacional e internacional. «Los derechos laborales son derechos conquistados que los Estados tienen que reconocer», respondió. [Lea también: Limeños optan por alternativas más económicas ante alza de precios de alimentos ] Más en Andina: La @SunarpOficial agiliza la calificación de títulos en beneficio de usuarios ?? https://t.co/0miyJERm1J ?? En la Zona Registral N.° IX Sede Lima, el promedio de títulos ingresados a diario es de 7,500. pic.twitter.com/KhjXJbjE87

