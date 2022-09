MTPE impulsa más de 160,000 empleos temporales con programa Lurawi Perú

Entornointeligente.com /

En ese sentido, informó que se aprobó la transferencia de 35 millones 583,672 soles, a través del Programa Lurawi Perú, en favor de gobiernos locales en 19 regiones del país. Con dicho monto se financiará 366 convenios de actividades de intervención inmediata en gobiernos locales de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Madre de Dios, Huancavelica, Puno, Huánuco, Pasco, Ucayali, Junín, Moquegua, Lima, Loreto, San Martín y Tacna, detalló. De esta manera, el ministro Salas informó que se generarán 17,315 empleos temporales en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad en las localidades mencionadas. Los empleos temporales podrán ser cubiertos por los peruanos y peruanas más vulnerables, quienes aportarán su mano de obra no calificada a cambio de un incentivo económico de 44 soles por día laborado ¿Cómo funciona el programa? El titular del MTPE explicó que se busca beneficiar con labores menores a hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad (desempleo, pobreza, pobreza extrema, o afectados por desastres naturales o emergencias o víctimas de toda forma de violencia), en 24 departamentos más la Provincia Constitucional del Callao. En este caso, Lurawi Perú ha transferido 325 millones 140,967 soles, en cinco meses de operaciones y, el objetivo para el 2022, es generar 218,641 empleos temporales con 4,151 intervenciones. ¿Qué zonas se priorizan? El Programa desarrolló este año una nueva metodología de focalización geográfica distrital, enfocada en la capacidad presupuestal de los gobiernos locales para el financiamiento de actividades de intervención inmediata. De esta manera permitió que el 69% de distritos de todo el país fueran focalizados. Así, Lurawi Perú pasó de 1,141 a 1,303 distritos focalizados. ¿Cómo nace Lurawi Perú? A través del Decreto Supremo N° 002-2022-TR, del 27 de marzo de 2022, el gobierno aprobó el cambio de denominación de Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo «Trabaja Perú», por el Programa de Empleo Temporal «Lurawi Perú». «Lurawi» es un vocablo aimara, relacionado al lugar de trabajo como espacio de realización de una persona. El uso de este idioma constituye un reconocimiento a una de las lenguas originarias más habladas en el país. Con este cambio de denominación, utilizando una de las 48 lenguas originarias del país, el gobierno busca preservar y visibilizar las distintas lenguas que existen en el Perú, y de incidir en el hecho de que el Programa no solo interviene en áreas urbanas, sino también rurales (aproximadamente el 53% de los distritos focalizados se ubican en dichas áreas). De esta manera, se garantiza la presencia del Estado en lugares donde el Programa no ha llegado antes y a los cuales se va incorporando progresivamente a través de su crecimiento y fortalecimiento. Deudas a EsSalud Al referirse a la situación de EsSalud, el ministro Alejandro Salas informó que solo 30 empresas del sector privado tienen deudas por más de 2,515 millones de soles. Por ello, les invocó acercarse a cumplir con sus obligaciones porque de esta manera va a ayudar a mejorar la atención y calidad el servicio hacia los asegurados. El titular del MTPE señaló que esta información la brindó el presidente ejecutivo de Essalud, Gino Dávila, quien fue invitado a la sesión del consejo de ministro de hoy para que informe la situación de esta institución. «EsSalud es un campo que debemos de trabajar con mucho detenimiento, porque por años y muchos gobiernos, ha tenido una situación de desorganización. Ahora, por encargo directo del presidente de la República, Pedro Castillo, estamos trabajando en aras de darle solución, porque esta entidad le pertenece a todos sus asegurados», puntualizó. Más en Andina: Hay que mantener institucionalidad con lecciones del pasado, sostuvo el viceministro de Minas, Jaime Chávez Riva. https://t.co/l5zlTi1Pws pic.twitter.com/jrYjhOlQGx

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 28, 2022 (FIN) NDP / MDV Publicado: 28/9/2022

