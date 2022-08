MTPE expresa preocupación por acciones contra normas referidas a la tercerización

Entornointeligente.com /

A través de un comunicado, señaló lo siguiente: 1. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, como ente rector en materia laboral, expresa su preocupación por las acciones judiciales y administrativas que se vienen interponiendo en contra del Decreto Supremo 001-2022-TR que reglamenta la Ley N°29245 Ley que regula los servicios de tercerización, la misma que señala que la tercerización solo puede aplicarse para actividades especializadas u obras, en consecuencia, no puede aplicarse al núcleo del negocio. 2. Desde su publicación en el 2008, la aplicación irregular de la Ley 29245 ha permitido que los empleadores tercericen actividades correspondientes al núcleo del negocio generando así desequilibrios en materia de remuneraciones y derechos laborales. Para atender dicha problemática, el Decreto Supremo 001-2022-TR precisó los alcances de la norma dejando explícita la prohibición de tercerizar actividades nucleares. 3. No obstante, desde la publicación del reglamento en febrero último, se han interpuesto acciones judiciales y administrativas que intentan dejar sin efecto la aplicación de la norma aduciendo que esta es ilegal y que los derechos laborales constituyen barreras burocráticas 4. Por lo expuesto, exhortamos a las autoridades a que respeten la normativa emitida por este sector en defensa de la legalidad y los derechos de los trabajadores. En ese sentido, de efectuarse actos resolutivos que contravengan estos derechos, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de sus competencias, interpondrá las acciones legales y administrativas correspondientes. 5. Finalmente, informamos que Sunafil continuará efectuando las acciones inspectivas pertinentes para garantizar el cumplimiento de la norma en el marco de su vigencia y legalidad. Finalmente, indicó que los derechos laborales no son barreras burocráticas. Más en Andina: ¿Conviene jubilarse en estos momentos de volatilidad en los mercados? Esto dice una AFP: ?? https://t.co/ZkRluGWKPS pic.twitter.com/UXDu4JGWcc

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 23, 2022 (FIN) NDP / MDV Publicado: 23/8/2022 Noticias Relacionadas Sunafil aprueba protocolo para fiscalización de la tercerización laboral Conoce que es la tercerización laboral y a quienes beneficia la norma Ministro de Trabajo atiende a dirigentes de Federación de Construcción Civil

